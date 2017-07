"Bild" veröffentlicht Fotos von Randalierern Titelseite der "Bild"-Ausgabe in Hamburg vom 10. Juli 2017 Die "Bild" sieht sich bei der Strafverfolgung augenscheinlich auch journalistisch in der Pflicht: Unter der Überschrift "Gesucht! - Wer kennt diese G20-Verbrecher?" veröffentlichte das Blatt sowohl in der Printausgabe als auch Online mehrere Fotos von vermeintlichen Straftaten während des Gipfels. Die Fotos zeigen Gesichter von insgesamt 18 Personen, die augenscheinlich an Krawallen und Plünderungen beteiligt waren. Die Gesichtspartie ist jeweils vergrößert, um die Wiedererkennung zu erleichtern. Von der Facebook-Seite der "Bild" wurde der Artikel in den ersten Stunden mehr als 8000 Mal geteilt.

Anschuldigungen der "Bild" im Foto-Begleittext Im Text zwischen den Bildern, werden die Abgebildeten schwer beschuldigt: "Wer kann die Verbrecher identifizieren? Was geht in diesen Schwerkriminellen vor?" Dabei nennt die "Bild" schwerwiegende Taten, die während des G20-Gipfels in Hamburg verübt wurden. Dass dafür aber nicht die auf den Fotos abgebildeten Personen verantwortlich sind, wird nicht gesagt. Lediglich in den Bildunterschriften finden sich Angaben, was den Personen auf den Fotos von der "Bild" angelastet wird: "Ein Mann im weißen T-Shirt wirft einen Stein", heißt es da. "Volle Pulle Attacke! Vom Wasserwerfer durchnässt, schleudert dieser Mann eine Bierflasche" oder "Mit Pflastersteinen in den Händen zieht dieser Vermummte durch die Stadt". Unter dem Foto einer Frau ist zu lesen: "Der Wochenend-Einklau? Wasser, Süßigkeiten und Kaugummis erbeutet die Frau (..)". Weitere Recherchen oder Erkenntnisse zu den jeweiligen Vorfällen finden sich in dem Bericht der "Bild" nicht. Unterzeile des Fotos in der "Bild": "Der Wochenend-Einklau? Wasser, Süßigkeiten und Kaugummis erbeutet die Frau (..)". "Volle Pulle Attacke! Vom Wasserwerfer durchnässt, schleudert dieser Mann eine Bierflasche" Die Fotos sind im "Bild"-Bericht unverpixelt.

Presserat prüft Beschwerden Der "Bild"-Bericht wirft Fragen auf. Beispielsweise, ob damit gegen Regeln der Pressearbeit in Deutschland verstoßen wurde. Diese Regeln sind im sogenannten Pressekodex zusammengefasst und werden vom Presserat überwacht. Darin festgeschrieben sind unter anderem der besondere "Schutz der Persönlichkeit" oder die Bedeutung der "Unschuldsvermutung". Im vorliegenden Fall will der Presserat nun klären, ob es sich um Verstöße handelt. Es liegen bereits Beschwerden vor und man wolle sich der Sache im Rahmen des Beschwerdeverfahrens annehmen, sagte Edda Eick, Pressesprecherin des Presserats auf Anfrage der ARD-faktenfinder. Es ist ein interessanter Fall, den wir so noch nicht hatten. Wir halten es zunächst für diskussionswürdig. Denn es ist abzuwägen zwischen dem öffentlichen Interesse an dem Ereignis und dem Persönlichkeitsschutz der Abgebildeten. Abschließend sei noch keine Aussage möglich. Der Presserat will in den kommenden Wochen festlegen, ob es ein offizielles Verfahren in der Sache gibt. Sollte ein Verfahren eingeleitet werden, könnte der Presserat frühestens bei der nächsten Sitzung im September darüber entscheiden. Mögliche Konsequenz für die "Bild" wäre dann ein Hinweis, eine Missbilligung oder eine Rüge. Der Deutsche Presserat Das Gremium wurde am 20. November 1956 als Instanz freiwilliger Selbstkontrolle gegründet. Seitdem wacht der Presserat über die Einhaltung ethischer Grundsätze in Zeitungen und Zeitschriften. Den Trägerverein bilden die wichtigsten Verleger- und Journalistenvereine. Seit 1973 existiert der Pressekodex, an dem sich Journalisten orientieren können. Der Presserat unterliegt keinerlei staatlicher Kontrolle. Jeder kann beim Presserat kostenlos eine Beschwerde gegen einen Artikel einreichen - schriftlich, mit Unterschrift und einer Kopie des betreffenden Textes.

Fahndungaufrufe sind Aufgabe der Polizei Laut Klaus Hempel von der ARD-Rechtsredaktion ist die Berichterstattung der "Bild" nicht nur fragwürdig, was die ethischen und professionellen Regeln von journalistischer Arbeit anbetrifft. Die Berichterstattung in der "Bild" verstoße auch gegen das Gesetz. Die Veröffentlichung der Fotos und die Betitelung hätten demnach den Charakter eines Fahndungsaufrufs. Die Veröffentlichung der Fotos sei deshalb seiner Ansicht nach rechtswidrig. Fahndungsaufrufe dürfen nur von der Polizei veranlasst werden. Dafür braucht die Polizei im Regelfall sogar eine richterliche Genehmigung. Auch mutmaßliche Straftäter können sich auf das Recht am eigenen Bild berufen, das von § 22 Kunsturhebergesetz geschützt ist. Im Falle einer Rechtsverletzung können die Betroffenen Unterlassungs- bzw. Schadenersatzansprüche geltend machen. Paragraph 22 des Kunsturhebergesetzes beschreibt das Urheberrecht an der "Werken der Photographie". Darin heißt es unter anderem: "Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zu Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich ablichten ließ, eine Entlohnung erhielt."

Polizei: Keine aktuellen Fahndungsaufruf zu G20 Die Polizei Hamburg wollte den "Bild"-Aufruf nicht direkt kommentieren. Ein Sprecher der Polizei machte aber deutlich, dass es bei der Aufklärung von Straftaten bei G20 seitens der Polizei keine Initiative oder Kooperation mit der "Bild" gebe. Der "Gesucht!"-Aufruf der "Bild" basiert zudem auf keiner Ausschreibung von Tätern durch die Polizei: Es gibt derzeit keinen offiziellen Fahndungsaufruf im Zusammenhang mit Straftaten beim G20-Gipfel. Wir appellieren an die Gesellschaft, originale Dateien nicht den Medien, sondern der Polizei zur Verfügung zu stellen, um zielgerichtete Ermittlungen einleiten zu können. Anders ist offenbar die Haltung der Polizeigewerkschaft DPolG. Der Pressesprecher der Gewerkschaft, Benjamin Jendro, teilte den "Bild"-Bericht mit dem Text "Gesucht! - Wer kennt diese G20-Verbrecher" auf seinem offiziellen Twitter-Account.