Zum G20-Gipfel hat die Polizei zahlreiche Gerüchte richtig gestellt. Doch das hilft nicht immer - mit teils persönlichen Folgen: Die Falschmeldung, ein Polizist sei durch einen Böller fast erblindet, wird weiter massiv verbreitet. Von Wolfgang Wichmann, tagesschau.de Wolfgang Wichmann, tagesschau.de @wolllvieh bei Twitter Der G20-Gipfel in Hamburg ist offiziell vorüber. Zehntausende Polizisten sicherten den ersten Gipfel dieser Art in Deutschland mit einem historischen Einsatz in der Hansestadt. Angesichts großer Menschenansammlungen und teils massiver Szenen von Gewalt ist es nicht verwunderlich, dass es mehrfach zu Falschmeldungen und Gerüchten rund um den Gipfel kam. Inzwischen ist klar: In Hamburg wurden zum G20-Gipfel keine Panzer der Bundeswehr eingesetzt. Es gab auch keinen Angriff auf ein Krankenhaus und keinen Sturm der Polizei auf das linksautonome Kulturzentrum "Rote Flora". Ebenso steht fest: Tote gab es bei den Krawallen um den G20-Gipfel nicht.

Keine erneute Plünderung im Schanzenviertel Doch nicht alle Meldungen lassen sich in kurzer Zeit wieder richtig stellen: Ein Beispiel dafür ist die Information vom späten Samstag Abend, im Hamburger Schanzenviertel sei erneut ein Supermarkt geplündert worden. Auf Nachfrage hatte die Hamburger Polizei einen NDR-Mitarbeiter zunächst entsprechend falsch informiert. Eine Stunde später musste die Polizei diese Aussage zurücknehmen. Doch die Richtigstellung stoppte entsprechende Postings und Nachfragen in den Sozialen Medien nicht. Dabei steht längst fest: Plünderungen gab es in der Nacht von Freitag auf Samstag - in der Nacht darauf aber nicht.

"Bild" berichtet über verletzten Polizisten Kaum mehr aufzuhalten scheint das folgende Gerücht: Ein Polizist sei durch einen Böllerwurf so schwer verletzt worden, dass er sein Augenlicht verlieren wird. Diese Meldung ist falsch. Ihren Ursprung hatte sie am Tag der "Welcome to Hell"-Demo in Hamburg. Auch die Polizei twitterte an dem Tag, dass "eine Augenverletzung durch einen vor dem Gesicht explodierten 'Böller' gemeldet" worden sei. Doch wie die Polizei inzwischen mehrfach klarstellte, ist kein Polizist erblindet oder schwerwiegend an den Augen verletzt worden. Genau das war aber zwischenzeitlich öffentlich berichtet worden, unter anderem von der "Bild"-Zeitung. In einem Online-Artikel vom 7. Juli berichtete "Bild" unter der Überschrift: "Randalierer wirft Polizist Böller ins Gesicht - Verliert er sein Augenlicht?". Unter einem großformatigen Foto ist dann zu lesen: "Der Mann hat dem Polizisten kurz zuvor einen Böller direkt ins Gesicht geworfen!" [...] Nach BILD-Informationen könnte der Polizist [...] sein Augenlicht verlieren." - In den Stunden danach wird der Text der Meldung mehrfach bearbeitet. Inzwischen ist der Beitrag mit einer geänderten Überschrift im Netz abrufbar. Screenshot der ersten Fassung eines Online-Artikels der "Bild": Der Text darunter liest sich wie eine Bildbeschreibung. Dabei stellte die Polizei schnell klar: Der Mann rechts im Bild ist nicht tatverdächtig. Doch Suchaufrufe nach dem Mann und nach Zeugen finden sich inzwischen in vielen Social-Media-Kanälen wieder - meist mit falschen Informationen. (Bild im Original unverpixelt)

Foto fördert rasante Weiterverbreitung Das Problem ist das große Foto der Meldung: Der Text darunter liest sich wie eine Bildbeschreibung und der Hauptakteur in dem Foto ist in der ersten Fassung der "Bild"-Zeitung auch nicht verpixelt. Viele greifen in der Folge die Informationen auf und verbreiten sie im Netz. Schnell geht es um die Frage: Wer ist der Mann, der einen Polizisten so schwer verletzt hat?

Beitrag auf rechtsgerichteten Facebook-Seiten User im Netz nehmen dabei das Foto und vergrößern den Gesichtsausschnitt des attackierenden Demonstranten, um nach ihm suchen zu lassen. Aufrufe nach dem Mann finden sich inzwischen auf etlichen Seiten bei Facebook - fast im Minuten-Takt werden es mehr. Das Foto findet sich beispielsweise auf der Facebook-Seite der rechtsgerichteten Gruppierung "Bürgerprotest Hannover". Der Beitrag mit dem Text "Das ist der 'Demonstrant', der mit einem Böller einem Polizisten fast das Augenlicht nahm. Findet ihn!" wurde innerhalb eines Tages mehr als 50.000 Mal geteilt. Die Gruppe selbst hat bei Facebook nur etwa 3500 Follower. Ein Update der Seitenbetreiber ist lediglich verlinkt - der Ursprungsbeitrag aber nicht korrigiert. In dem Update heißt es: "Uns ist mittlerweile bekannt, dass der von Linksradikalen mit Böllern angegriffene Polizist nicht erblindet ist (...)." Das spiele aber keine große Rolle. Dass der Mann einen Beamten angegriffen und seinen Tod in Kauf genommen habe, sei Anlass genug, ihn zu finden. Dieser Beitrag findet bei Usern deutlich weniger Beachtung. Gerüchte rund um G20 Weder Panzer noch Raketen Die Lage rund um den G20-Gipfel ist von Tag zu Tag unübersichtlicher geworden. Die Gewalt ist eskaliert, die Gerüchteküche brodelt. Im Umlauf sind falsche Meldungen und Mutmaßungen. | mehr

Aufruf mit Falschinfo bei Polizei-Gewerkschaft Auch auf weniger politischen Seiten findet sich der Aufruf nach Zeugen wieder: Die Facebook-Seite der Deutschen Polizei-Gewerkschaft (DPolG) Königsbrunn veröffentlichte das unverpixelte Foto aus Hamburg mit dem Text "W A N T E D : Das ist der 'Demonstrant', welcher mit einem Böller unserem Kollegen das Augeblicht nahm!" (Hinweis: Rechtschreibfehler aus dem Original-Text übernommen.)