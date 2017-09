Verschiedene Rechtsauffassungen dargestellt Weiterhin kommen die Gutachter keineswegs zu einem klaren Ergebnis, sondern stellen verschiedene Rechtsauffassungen gegenüber, ohne Position zu beziehen. Sie zitieren dabei Ausführungen aus bereits erstellten Gutachten zu diesem Thema. Die Bundestagsjuristen schreiben unter anderem, man "könne argumentieren", dass eine so weitreichende Entscheidung der parlamentarischen Zustimmung bedurft hätte. "Die grundsätzlich plausible Pflicht des Gesetzgebers, wesentliche Entscheidungen selbst zu treffen, lässt sich im konkreten Fall allerdings nur schwer ermitteln." Dann listen die Juristen Argumente für beide Positionen auf. Flüchtlinge am Ostbahnhof von Budapest im August 2015 Regierungssprecher Steffen Seibert reagierte auf den Bericht der "Welt" und betonte, das nun diskutierte Gutachten stelle am Ende eben nicht fest, dass eine Rechtsgrundlage gefehlt oder es an parlamentarischer Mitsprache gemangelt habe. Die Regierung habe den Bundestag in der Flüchtlingsfrage ausführlich beteiligt. Ein Sprecher des Innenressorts sagte, die Regierung habe die rechtlichen Grundlagen für ihre Entscheidung vielfach dargelegt. Genau dies wird aber von Kritikern weiterhin bezweifelt. Auch in dem nun diskutierten Gutachten werden zwar verschiedene Rechtsgrundlagen diskutiert. Es heißt aber auch, dass nicht eindeutig geklärt sei, auf welche sich die Bundesregierung nun berufe.

Kritik von verschiedenen Seiten Die Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste hatte Sevim Dagdelen von der Linkspartei in Auftrag gegeben. Sie betonte, es sei richtig gewesen, 2015 Menschen in Not zu helfen. Doch sie übt auch deutliche Kritik an der Regierung: Das Gutachten zeigt, wie bedenkenlos Merkel und Gabriel dabei vorgegangen sind und so am Ende die AfD gestärkt haben. Leider haben sie weder den Bundestag noch die Nachbarländer in den Entscheidungsprozess einbezogen. Die Kanzlerin sollte aus Respekt vor dem Bundestag dazu Stellung nehmen. Die AfD hatte im Wahlkampf angekündigt, einen Untersuchungsausschuss einsetzen zu wollen, um die Fragen zur Flüchtlingspolitik zu erörtern. Allerdings kann sie allein ein solches Gremium nicht einberufen. Möglich wäre dies gemeinsam mit der FDP. Spitzenkandidat Christian Lindner hatte sich ebenfalls für einen solchen Ausschuss ausgesprochen. Sollte die FDP allerdings mitregieren, dürfte sich dieser Schritt wohl erledigt haben. Merkel selbst sagte am Wahlabend: "Ich scheue mich vor keinem Untersuchungsausschuss. Wir müssen nur aufpassen, dass wir noch genug Zeit haben, uns um die Zukunft zu kümmern." Hintergrund zu AfD-Wahlversprechen Die Hürden für einen U-Ausschuss Noch am Wahlabend kündigten Vertreter der AfD an, einen U-Ausschuss zur Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel einsetzen zu wollen. Doch dafür bräuchte die AfD Unterstützung anderer Abgeordneter. | mehr