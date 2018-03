Gas, Wasser und Strom brauchen wir alle. Damit wir ihn auch alle bekommen, hat der Gesetzgeber auf drei verschiedenen Ebenen vorgesorgt. Erstens: Bund, Länder und Kommunen müssen Wasser- und Stromleitungen in jeden Winkel des Landes verlegen. Die Folge: Keine Kommune ist ohne Stadtwerk oder Abwasserzweckverband. Will heißen: Die Infrastruktur wird vom Staat gestellt. Jetzt muss der Bürger nur noch angeschlossen werden.

An die Weltspitze im Bereich der digitalen Infrastruktur Wir gestalten den Weg in die Gigabit-Gesellschaft mit höchster Priorität. Deshalb wollen wir den flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 2025 erreichen. (...) Mit dem hier dargestellten Maßnahmenpaket werden wir das Ziel eines flächendeckenden Zugangs zum schnellen Internet aller Bürgerinnen und Bürger erreichen. Dazu werden wir einen rechtlich abgesicherten Anspruch zum 1. Januar 2025 schaffen und diesen bis zur Mitte der Legislaturperiode ausgestalten.

Bei Strom und Gas ist es so, dass sie heute Ausweichmöglichkeiten haben. Sie können sich eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach setzen, da wird der Strom aber auch ins Netz eingespeist, den sie nicht brauchen. Da sind sie auch vernetzt. Insofern gibt es an manchen Stellen heute auch die Möglichkeit der Eigenversorgung. Aber wenn sie das nicht machen wollen, haben sie einen Anspruch auch bedient zu werden.

Strom für alle Eigenheimbesitzer

Dieser Anspruch spiegelt sich auch in Schritt drei wieder, dem sogenannten Kontrahierungszwang. Das heißt: Der kommunale Stromanbieter ist dazu gezwungen, dem neuen Eigenheimbesitzer einen Stromvertrag anzubieten. Strom-Wasser-Gas-Versorgung reiht sich also ein in die Daseinsvorsorge des Staates, sagt Verwaltungsrechtler Winfried Kluth:

Das ist also ein juristisches Konzept. Auch bei der Telekommunikation, bei der Post, geht es darum, dass man da Zugang hat. Ebenso beim Bahnverkehr: nicht an jeder Haustür, aber in der Fläche verteilt. Es steht sogar im Grundgesetz, dass der Bund eine Mindestversorgung gewährleisten muss. Das ist also etwas, was wir auf verschiedenen Ebenen haben.

Diese verschiedenen Ebenen greifen zwischen Bund, Land, Kommune einerseits - und verschiedenen Gesetzen aus dem Energie-, Bau- und Vertragsrecht anderseits. Daraus entsteht zusammen der Rechtsanspruch für Strom, Wasser und Gas-Versorgung für jeden Haushalt.