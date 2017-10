Anonyme Betreiber eines Blogs und einer Facebook-Seite haben während des Bundestagswahlkampfs Stimmung gegen die Grünen gemacht. Dagegen geht die Partei nach Informationen von NDR und SZ nun vor und legte Beschwerde ein.

Von Stefanie Dodt, NDR

Es waren aufwändig gestaltete Videos und Grafiken, die während des Bundestagswahlkampfes auf dem Blog Greenwatch veröffentlicht wurden. Das Ziel: Stimmung machen gegen die Partei Bündnis 90/Die Grünen. Nach Informationen von NDR und Süddeutscher Zeitung hat die Partei deshalb bei der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen nun anwaltliche Beschwerde wegen Rechtsverletzungen im Internet eingereicht.

Greenwatch: Der Blog gegen die Grünen war aufwändig gestaltet.

Der Blog war erstmals im Wahlkampf zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im März dieses Jahres aufgetaucht, später wurde er dann auch während der Bundestagswahl aktualisiert. Mit animierten Grafiken und ausführlichen Artikeln verbreitete der Blog negative Informationen über die grüne Partei - unter einem Logo in grüner Farbe. "Die Aufmachung ist so, dass man denkt, es sei eine grüne Seite - aber es ist Hetze gegen uns", so Emily Büning, die Organisatorische Bundesgeschäftsführerin von Bündnis 90/Die Grünen.