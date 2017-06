Das stimmt so nicht. Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht jährlich eine Liste, die Aufschluss über den Verbleib eines jeden deutschen Goldbarrens gibt. Demnach besitzt die Bundesbank 3379 Tonnen Gold - der zweitgrößte Goldbestand der Welt (Stand: Dezember 2016). Es lagern 1619 Tonnen in Tresoren der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Das entspricht 47,9 Prozent des deutschen Goldbestandes. Heißt: Fast die Hälfte liegt mittlerweile auf heimischem Boden. Der Rest befindet sich laut Bundesbank in der Federal Reserve Bank (Fed) in New York – 1236 Tonnen (36,6 Prozent), in der Bank of England in London – 432 Tonnen (12,8 Prozent) und in der Banque de France in Paris – 91 Tonnen (2,7 Prozent).

Gold weckt Emotionen, vor allem, wenn es weg ist. So ist es auch mit den Reserven der Bundesrepublik Deutschland. Im Netz findet sich zum Beispiel die These, dass große Teile der deutschen Goldreserven nicht mehr existierten. Andere glauben, dass sie mit billigem Wolfram gestreckt worden seien.

Das war lange anders: Bis 1998 lagerten nur gut zwei Prozent der damaligen Bestände in Deutschland. Bis zum Jahr 2013 waren es immerhin schon 35 Prozent. Kritikern ist das immer noch zu wenig. Sie zweifeln an der Vollständigkeit und Qualität des im Ausland gelagerten Goldes. Die Bürgerinitiative "Holt unser Gold heim!" fordert seit 2011 die schnelle Rückführung des gesamten restlichen Goldes.

Die Bundesbank reagierte auf die zunehmende Kritik und veröffentlicht nun jährlich eine Liste , in der auf 2400 Seiten jeder einzelne Goldbarren aufgelistet ist, samt Lagerort, Inventarnummer sowie Brutto- und Feingewicht. Die Liste ist öffentlich einsehbar. Aus ihr geht hervor, dass bis dato 7255 deutsche Goldbarren in Paris lagern, 34.563 in England, 98.613 in New York und 129.382 Barren in Frankfurt am Main.

Die Hälfte bleibt im Ausland

In der Federal Reserve Bank in New York lagert ein Großteil der deutschen Goldreserven.

Bis Ende 2016 hat die Bank schrittweise schon 300 Tonnen Gold aus New York und 283 Tonnen Gold aus Paris nach Frankfurt am Main geholt. Das Ziel sei, wieder mehr Vertrauen im Inland zu schaffen, erklärt eine Sprecherin der Bundesbank auf Anfrage von ARD-faktenfinder. Dennoch werde man nicht den gesamten Goldbestand in die Heimat bringen. Der Sinn der deutschen Goldreserven bestehe darin, innerhalb kürzester Zeit Gold in Fremdwährungen an Goldhandelsplätzen im Ausland tauschen zu können. Deshalb bleiben Goldreserven in New York und London bestehen.

Auch ARD Börsenexperte Stefan Wolff plädiert dafür, nicht den gesamten Goldbestand nach Deutschland zu holen. Gold diene als eine Art Reservewährung in schlechten Zeiten, als echter Gegenwert zum Geld. Wenn ein Teil des Goldes im Ausland lagere, sei man nicht nur an eine bestimmte Währung gekoppelt. "Außerdem ist es im Falle eines Überfalls sicherer, den deutschen Goldschatz nicht komplett an einem Ort zu lagern", so Wolff.