Zustand von Gewässern Getrübter Blick auf die Qualität

Viele Seen sind nach EU-Kriterien in einem schlechten ökologischen Zustand. Dann wieder gibt die EU gute Noten für Badeseen. Was steckt hinter solchen Einstufungen? Und wie kommen sie zustande?

Werner Eckert, SWR

Mal heißt es: "Alles prima - man kann in Deutschland unbekümmert in jeden Badesee springen", dann heißt es mal wieder: "Drei Viertel der Seen in keinem guten Zustand." Die Lage scheint verworren. Aber nur so lange man ausschließlich die Schlagzeilen liest.

Im einen Fall ist die Quelle der jährliche Report der Europäischen Umweltagentur EEA zur Qualität der europäischen Badegewässer. Der basiert auf der Badegewässer-Richtlinie von 2006. 2300 Seen und Strände werden dort in Deutschland erfasst und hier ist die Welt in Ordnung. Immer deutlich mehr als 90 Prozent bekommen gute Noten.

Kein Wunder: Da werden vor allem Gefahren für die Schwimmer bewertet. Sind Fäkalkeime wie Enterokokken oder Escherichia coli im Wasser? Oder besteht die akute Gefahr einer Massenvermehrung von Cyanobakterien oder sonstiger Algen? Überspitzt: Ein olympisches Schwimmbecken mit klarem Leitungswasser ist als Badegewässer optimal. Da wird aber auch deutlich: "Naturnah" sieht anders aus.