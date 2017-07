Gerüchte rund um G20 Weder Panzer noch Raketen

Kein Angriff auf Krankenhaus

Ein weiteres Gerücht verbreitet sich Freitagabend vor allem über Messenger-Dienste wie WhatsApp. Es handelt sich um eine Sprachnachricht einer vermeintlichen Polizistin. Sie erzählt, was sich scheinbar in Hamburg wirklich zugetragen habe, aber nicht an die Öffentlichkeit gelange. Dabei maßregelt sie immer wieder ihren Hund, mit dem sie während der Aufnahme angeblich spazieren geht. In der Sprachnachricht behauptet die Frau, es gäbe einen schwer verletzten Polizisten und eine Kollegin sei entwaffnet worden. Außerdem habe es Angriffe auf die Notaufnahme des Krankenhauses St. Georg und auf einen Kindergarten gegeben.

Diese Informationen solle der Empfänger der Sprachnachricht gerne verbreiten, damit die Wahrheit an die Öffentlichkeit gelange. Wer die Frau ist und zu welcher Polizeieinheit sie angeblich gehört, verrät sie nicht. Kurz vor Mitternacht dementiert die Hamburger Polizei mit klaren Worten: "Gerüchte! Es gab keinen Angriff auf das Krankenhaus St. Georg! Es wurden keine Dienstwaffen durch Störer entwendet!"