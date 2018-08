Gender Studies Umkämpfte Wissenschaft

Ungarns Regierung will in die Wissenschaft eingreifen und das Fach Gender Studies abschaffen. Warum ist das Studienfach vor allem in rechten Kreisen so umstritten? Andrej Reisin, NDR @Andrejnalin77 bei Twitter Von Andrej Reisin, NDR An Universitäten in Ungarn soll es nach dem Willen der Regierung bald ein Studienfach weniger geben: Gender Studies. Das Fach wird zwar nur an zwei Hochschulen gelehrt, doch ab 2019 soll es ganz vom Lehrplan verschwinden. Noch ist unklar, wie der Regierungsbeschluss genau umgesetzt werden soll. Das Vorhaben könnte gegen die verfassungsrechtlich verankerte Wissenschaftsfreiheit und geltendes EU-Recht verstoßen. Denn über die Einrichtung eines Studiengangs entscheiden in demokratischen Rechtsstaaten wissenschaftliche Kriterien - und nicht die Regierung. Ministerpräsident Viktor Orban kann sich des Applauses der Rechtsaußen-Parteien in Europa jedoch sicher sein: Ihnen gilt die Geschlechterforschung nicht als Wissenschaft, sondern als Ideologie. Auch die AfD polemisiert gegen "Genderwahn", "Gender-Ideologie", "Genderismus" oder "Gender-Gaga".

Wozu Gender Studies? Gender Studies untersuchen die Bedeutung des Geschlechts in Geschichte, Kultur, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. Sie sind damit interdisziplinär, aber zumeist an Kultur-, Sozial- oder geisteswissenschaftlichen Fakultäten angesiedelt. Dabei bestreiten die Gender Studies keineswegs kategorisch, dass es biologische Geschlechter gibt. Aber sie legen offen, dass es keinen biologischen Determinismus gibt, der aus dem Vorhandensein bestimmter Organe und Hormonspiegel automatisch ableitet, welche Eigenschaften und Fähigkeiten Menschen haben. Noch im frühen 20. Jahrhundert wehrten sich renommierte Professoren erbittert dagegen, Frauen das Studium zu ermöglichen. Angeblich drohten irreversible Schäden für das weibliche Geschlecht, da es sich um einen Eingriff in Naturgesetze handle. Bereits daran wird deutlich: Auch die Vorstellungen davon, was Natur und was Kultur ist, unterliegen einem gesellschaftlich-historischen Wandel. Nicht alle Mädchen mögen Rosa, nicht jeder Junge spielt mit Autos. Gender Studies erforschen also eine der zentralen Unterscheidungskategorien von Menschen, die nicht so unbeweglich ist, wie häufig angenommen wird. Sie wenden sich nicht grundsätzlich gegen Biologie, sondern gegen ein biologistisches Verständnis von Geschlecht.

Fachliche Kritik an zu starker Politisierung Allerdings gibt es auch aus wissenschaftlichen Kreisen kritische Stimmen: Stefan Hirschauer, Professor für Gender Studies an der Universität Mainz, attestierte dem Fach 2017 ein Übermaß an Politisierung und ideologischen Scheuklappen. Geschlechterforschung dürfe nicht "als Vehikel der Frauenförderung" instrumentalisiert werden. Wenn Gender Studies sich selbst zum Teil eines politischen emanzipatorischen Projekts machten, weiche man der wissenschaftlichen Beantwortung der Frage "Wozu Gender Studies?" aus und erwecke "chronisch den Verdacht, nicht die intellektuelle Substanz zu ihrer Beantwortung" zu haben. Soziologin Villa meint dagegen, diese Diskussion werde innerhalb der Gender Studies genau deswegen geführt. Auch andere wissenschaftliche Disziplinen hätten mit ideologischen Färbungen und politischen Übergriffen zu kämpfen. Aber "ohne Gender Studies wüssten wir heute viel weniger über die Verdienste von Wissenschaftlerinnen, und darüber, wie sie systematisch übersehen, diskriminiert, vergessen wurden", so Villa. Man wüsste auch weniger darüber, wie Karrieren in der Wissenschaft nach wie vor von impliziten Vorurteilen geprägt seien. Ein besonders eindrückliches Beispiel, dass solche Diskriminierungen auch im universitären Rahmen weiter existieren, bot kürzlich die medizinische Hochschule in Tokio: Diese gab zu, jahrelang die Testergebnisse von Frauen systematisch heruntergerechnet zu haben, damit der Frauenanteil bei der Zulassung zum Studium begrenzt blieb.