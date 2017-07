Gerade hat er seine Frau, die von einer kurzen Geschäftsreise zurückgekehrt ist, vom Flughafen abgeholt und nach Hause gebracht - problemlos, trotz der zahlreichen Sperrungen aufgrund des G20-Gipfels mit Staatsgästen aus aller Welt. F. ist bald darauf wieder unterwegs: mit Freunden ist er auf ein paar Bier am Freitagabend verabredet. Los gehen soll es im Schanzenviertel. Die Kneipentour am Wochenende in der Schanze zu beginnen, um anschließend weiter auf den Kiez zu ziehen - und sich dabei irgendwo auf St. Pauli zu verlieren - ist in Hamburg alles andere als ungewöhnlich.

Als Torben F.* am Freitag, den 7. Juli ins Hamburger Schanzenviertel aufbricht, ahnt er nicht, was ihm kurze Zeit später widerfahren wird. F. hat das Alter von 40 Jahren bereits überschritten, ist erfolgreicher Hamburger Unternehmer mit eigener Firma. Auf seinem Gebiet ist er ein gefragter Fachmann, selbst im Bundestag hat er schon referiert - als geladener Gast einer Expertenanhörung. Er trägt im Büro Anzug und war früher in der Jungen Union.

Doch an diesem Freitag ist alles anders: Seit der Auflösung der "Welcome to Hell"-Demo am Tag zuvor ziehen linksextreme Gewalttäter durch die Stadt. Am Morgen haben sie in Altona Dutzende Autos angesteckt und Geschäfte demoliert. Nach dem Ende zahlreicher Demonstrationen verlagert sich das Geschehen am Abend ins Hamburger Schanzenviertel.

F. steht in einem Pulk von Fotografen und Presseleuten, die die Szenerie dokumentieren. Zunächst befürchtet er noch, die Randalierer könnten sich am Gefilmtwerden stören, doch die haben sich an die zahlreichen Kameras längst gewöhnt.

Hier soll es passiert sein: Die Polizei geht in der Hamburger Lerchenstraße gegen Autonome und Randalierer vor, in den Fenstern fotografieren Schaulustige die Szenerie.

Es ist zwischen 21.30 und 22.00 Uhr, als F. einen fatalen Fehler begeht. Getrieben von Neugier und Sensationslust, und angespornt durch den vermeintlichen "Auftrag", doch mal ein paar Bilder zu besorgen, stellt er sich in einen Hauseingang der Lerchenstraße, einer kleinen Seitenstraße, in der der Mob heftig tobt. Autonome Gewalttäter bauen Barrikaden, wollen die Polizei so aus einem weiteren Teil des Schanzenviertels zurückdrängen. Diese unternimmt mehrfach den Versuch, mit Räumpanzern und Wasserwerfern sowie verschiedenen Einsatzhundertschaften die Straße zu räumen. Auf Videos und Bildern sieht man die Heftigkeit der Auseinandersetzungen - mehrere Polizisten werden im Stein- und Flaschenhagel verletzt.

"Die sind über mich hergefallen wie die Tiere", erinnert sich F., "ich habe so etwas noch nie erlebt - und auch nicht für möglich gehalten." F. schildert Tritte und Schläge gegen den Kopf, sowie den ganzen Körper. Als einer der Beamten "verpiss Dich" gerufen habe, habe er aufstehen wollen, doch sofort sei wieder auf ihn eingetreten worden. "Ich bin kein Jurist, aber für mich war das versuchter Totschlag", schildert er die Massivität der Gewalteinwirkung aus seiner Sicht. Zumindest habe man seiner Ansicht nach mit einer derartigen Anzahl an Schlägen und Tritten schwere Verletzungen billigend in Kauf genommen.

Verprügelt aber nicht verhaftet

Als die Prügelorgie vorbei ist, wird F. weder verhaftet noch in Gewahrsam genommen. Er bleibt am Boden liegen und schleppt sich schließlich zurück Richtung Dönerladen im Schulterblatt, wo er an der nächsten Ecke zusammenbricht. Sanitäter kümmern sich um ihn und raten ihm, sich in eine Notaufnahme zu begeben, um seine Kopfverletzungen näher untersuchen zu lassen. "Am ganzen Körper zitternd" sei er anschließend zurück in Richtung Schanzenbahnhof gegangen, berichtet F. Schließlich habe er seine Frau erreicht, "die mich eingesammelt und ins Krankenhaus gebracht hat".

Blessuren einer Nacht: Dieses Hämatom im Nierenbereich soll von einem Polizeiknüppel stammen.

Dort attestieren die Ärzte eine Schädelprellung, eine Prellung der Hand sowie Schürfwunden im Gesicht und an anderen Stellen. Mit Schwindel und Kopfschmerzen und dem Verdacht auf eine leichte Gehirnerschütterung wird F. nach Hause geschickt. F. zählt selbst später elf Hämatome an Rücken, sowie ein geschwollenes Nasenbein, Beulen an Hüfte, Kiefer, Schläfe und am rechten Knie. Seine rechte Hand ist bis heute sichtbar dick und schmerzempfindlich.