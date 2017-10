Beim G20-Gipfel in Hamburg wurde Journalisten rückwirkend die Akkreditierung entzogen. Basis für diese Maßnahmen waren Listen des Bundeskriminalamts. Doch diese Namenslisten waren nicht rechtskonform; das BKA zog sie deshalb selbst zurück.

Von Patrick Gensing, tagesschau.de

Bei den aberkannten Akkreditierungen beim G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg hat es eine weitere Panne gegeben. So hatte die Polizei Medienvertretern unter anderem den Zutritt zum G20-Medienzentrum verwehrt, was zu massiver öffentlicher Kritik geführt hat. Basis für diese Maßnahme waren Namenslisten, die allerdings gar nicht mehr genutzt werden durften, wie nun deutlich wird.

Insgesamt wurde 32 Journalisten, die bereits eine Akkreditierung für den G20-Gipfel erhalten hatten, diese Erlaubnis wieder entzogen. Dies geschah nach offiziellen Angaben kurzfristig aufgrund einer "Neubewertung der Sicherheitslage". Das Bundeskriminalamt (BKA) übergab der Polizei Hamburg am 7. Juli 2017 um 14.24 Uhr eine Liste mit 82 Personen und einer kürzeren Liste als Ausdruck in Papierform; im Anschluss erfolgte durch das BKA eine elektronische Übermittlung der beiden Listen. Das geht aus einer Antwort des Hamburger Senats hervor. Eine gute Stunde später, um 15.32 Uhr, übermittelte das BKA eine weitere Liste mit 82 Personen per E-Mail an die Hamburger Polizei. Auf diesen Listen befanden sich neben den Namen von 32 Medienvertretern offenkundig auch Namen von Mitarbeitern aus dem Service oder Catering-Bereich.