Ein Foto auf der eigenen Homepage brachte die ganze Peinlichkeit eher unfreiwillig auf den Punkt: An der Spitze des Bundesinnenministeriums stehen in Zukunft neun Männer und nicht eine einzige Frau. Das Bild hat dem neuen Hausherrn Horst Seehofer eine Welle der Kritik und des Spotts beschert - zugleich aber auch den Blick auf das weit über das Innenministerium hinaus reichende Missverhältnis gelenkt.

Das Bundesministerium für Inneres und Heimat ist kein Einzelfall: Wie eine Recherche des ARD-faktenfinder zeigt, sind auch in anderen Ministerien kaum Frauen in Führungspositionen zu finden.

Von der Leyen allein unter Männern

Das Ungleichgewicht verschiebt sich allerdings weiter, wenn man die verbeamteten Staatssekretäre mit in den Blick nimmt. Aktuell sind es 29 Männer und vier Frauen. Besonders in der Kritik steht dabei neben dem CSU-geführten Innenministerium der neue Finanzminister Olaf Scholz. In der SPD hat es vernehmlichen Ärger ausgelöst, dass er alle vier Beamtenposten an der Spitze mit Männern besetzt hat. Und im Verteidigungsministerium ist nach dem Weggang von Katrin Suder wieder alles wie früher: Ursula von der Leyen allein unter Männern.