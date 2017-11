Das Thema Flüchtlinge ist hoch emotional: Doch anstelle von Fakten wird in der Öffentlichkeit oft mit falschen Zahlen hantiert. Das zeigen aktuelle Beispiele zum Verbleib von Asylbewerbern, den anfallenden Kosten oder auch dem Familiennachzug. Von Wolfgang Wichmann, tagesschau.de Wolfgang Wichmann, tagesschau.de @wolllvieh bei Twitter Am vergangenen Donnerstag war es die "Bild", die auf ihrer Titelseite die folgende Schlagzeile präsentierte: "30.000 abgelehnte Asylbewerber spurlos verschwunden". Eine Schlagzeile, die inhaltlich "kompletter Unsinn" ist, wie der "Bildblog" detailliert nachrechnete. "Von gut 30.000 abgelehnten, sofort ausreisepflichtigen Asylbewerbern wissen die Behörden nicht, wo sie stecken", schrieb die "Bild" in ihrem Text. Eine Zahl, die Angst machen könnte, wenn sie denn stimmen würde. Denn sie spielt mit der in rechten Kreisen gängigen These, die Sicherheitsbehörden in Deutschland hätten die Lage nicht mehr im Griff. Doch die "Bild"-Autorin benutzte offenkundig Zahlen, die so nicht in Relation gesetzt werden können, wie auch das Bundesinnenministerium bei Twitter kritisierte. Bei genauerer Betrachtung bleiben von angeblich 30.000 verschwundenen Asylbewerbern nur etwa 3000 Personen übrig. Und auch deren Anzahl könnte in Wahrheit noch kleiner sein.

Politiker fallen auf Rechenfehler herein Das alles hinderte aber auch gestandene Politiker nicht daran, den Inhalt der falschen "Bild"-Schlagzeile zu übernehmen. So zitierte die "Bild" FDP-Politiker Wolfgang Kubicki oder auch den innenpolitischen Sprecher der SPD, Burkhard Lischka, die einen angeblichen Kontrollverlust deutscher Behörden kritisierten. Auch andere Medien griffen die falsche Schlagzeile auf - ebenso wie rechte Websiten und Facebook-Gruppen - und sorgten so für eine zusätzliche Verbreitung.

AfD mit überhöhten Zahlen zur Flüchtlingskrise In der Flüchtlingsdebatte sind falsche oder unpassende Zahlen aber keine Seltenheit. Gewollt und ungewollt wird so polarisiert und Stimmung gemacht. Ein weiteres Beispiel findet sich in der Resolution der neuen AfD- Bundestagsfraktion mit der Überschrift "Migrationschaos endlich stoppen". Darin heißt es: "Von Herbst 2015 bis Ende 2016 sind Migrationskosten von über 50 Milliarden Euro für Deutschland entstanden; nach Berechnungen von Fachleuten werden die Migrationskosten allein für 2017 ca. 70 Milliarden Euro betragen." Eine Quelle für die Zahlen wird nicht genannt. Eine entsprechende Nachfrage beantwortete die Partei bislang nicht.

"Annahmen längst überholt" Klar ist: Die Bewältigung der Flüchtlingssituation in Deutschland ist eine große finanzielle Aufgabe für Bund und Länder. Aber die von der AfD genannten Zahlen lassen sich so nicht belegen: Zahlen dieser Größenordnung finden sich zwar in einer Veröffentlichung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) wieder. Allerdings handelt es sich dabei um eine veraltete Simulation aus dem Dezember 2015 - und keinesfalls um real entstandene Kosten. Dort hieß es: Im günstigsten Fall betragen die jährlichen Kosten rund 25 Mrd. Euro, im teuersten Szenario langfristig sogar 55 Mrd. Euro jährlich. Das teuerste Szenario trat seither nicht ein, denn die Flüchtlingszahlen gingen nach dem Herbst 2015 wieder deutlich zurück. Auch seien die Annahmen von damals längst überholt und die Zahlen aus heutiger Sicht nicht mehr sinnvoll zu verwenden, wie der Autor der Studie auf Anfrage des ARD-faktenfinder erklärte.

28,3 statt 50 Milliarden Euro? Auch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hat sich mit den Kosten zur Bewältigung der Flüchtlingskrise eingehend beschäftigt. Deren Angaben aus dem Februar 2016 schätzten die Kosten für die Jahre 2015 und 2016 auf 28,3 Mrd. Euro: 6,2 Mrd. Euro für 2015 und 22,1 Mrd. Euro für 2016. Ein Jahr später wurden die zu erwartenden Kosten noch einmal aktualisiert und nach unten korrigiert: Dabei schätzte das IW die Gesamtkosten auf 17,6 Milliarden Euro für 2016 und 19,7 Milliarden Euro für 2017. Auch die IW-Experten gingen von höheren Kosten in diesem Jahr aus - nicht aber von 70 Mrd. Euro pro Jahr, wie von der AfD behauptet: Unter diesen Annahmen muss der Staat im Jahr 2016 rund 18 Milliarden Euro im Zusammenhang mit der Flüchtlingsmigration aufwenden. Dieser Betrag steigt unter Berücksichtigung des in der Simulation ab 2017 einsetzenden Familiennachzugs bis zum Jahr 2020 auf rund 29 Milliarden Euro.

Kosten von mehr als 20 Mrd. Euro "nicht nachvollziehbar" Dass es keine einfache Antwort auf die Frage gibt, was die Flüchtlingskrise Deutschland finanziell gekostet hat, liegt unter anderem am Föderalismus-Prinzip: Denn die finanzielle Hauptlast tragen die Länder, nicht der Bund. Hier fallen Ausgaben für Asylverfahren, Polizei, Schulen oder Integrationsmaßnahmen an. Der Bund übernimmt Kosten anteilig: Offiziellen Angaben zufolge wurden 2016 die Länder mit 9,34 Milliarden Euro entschädigt. Eine exakte Aufstellung der Kosten liefern die Länder aber nicht: Wie eine Abfrage durch das Bundesfinanzministerium ergab, werden Kosten in den Ländern unterschiedlich verzeichnet und auch unterschiedliche Posten dem Bereich Kosten für Flüchtlinge zugeordnet. In Summe hält das Bundesfinanzministerium aber die genannten Kosten aber für unrealistisch: Vor diesem Hintergrund erscheinen geschätzte bzw. hochgerechnete Flüchtlingskosten der Länder von insgesamt mehr als 20 Mrd. Euro im Jahr 2016 nicht nachvollziehbar. Ein Posten, der nicht in allen Berechnungen auftaucht, sind Ausgaben des Bundes für Maßnahmen zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Die beliefen sich laut Bundesfinanzministerium im Jahr 2016 auf elf Milliarden Euro. Aber selbst wenn man diese elf Milliarden Euro zu den geschätzten Kosten von 17,6 Milliarden Euro für 2016 dazu zählt, ist man noch weit von den Summen entfernt, die die AfD veröffentlicht hat.