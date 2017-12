Streit über Familiennachzug Kaum Zahlen, wenig Zeit

Faktisch sei es so, dass in Deutschland auch Familien lebten, die niemanden nachholen werden. Zudem hätten Minderjährige fast gar keine Chance, noch jemanden zu holen.

Relevant im Zusammenhang mit Flüchtlingen mit beschränktem Schutz in Deutschland sind vor allem Anträge von Syrern und Irakern: Wie das Auswärtige Amt mitteilte, bemühten sich bis dahin rund 70.000 Syrer und Iraker um einen Familiennachzug nach Deutschland. Entsprechende Anträge lagen demnach bei den zuständigen Botschaften in Beirut, Amman, Erbil, Ankara, Istanbul und Izmir vor. Auf Basis der Terminbuchungen und bisheriger Werte schätzte das Ministerium, dass bis 2018 etwa 100.000 bis 200.000 hinzukommen könnten .

Zwei oder bis zu sieben Millionen?

Obwohl also keine belastbaren Zahlen vorliegen, kursieren weiter Spekulationen in der Debatte: So sprach Unions-Fraktionschef Volker Kauder in der "Passauer Neuen Presse" zuletzt von "noch einmal 300.000 Personen, die solche Anträge stellen könnten". Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hatte im Sommer von einer "gewaltigen Zahl" gesprochen, die durch den Familiennachzug nachgeholt werden könnten.

Im Wahlkampf verbreitete die AfD hohe Zahlen von Flüchtlingen, die mutmaßlich nach Deutschland kämen, sollte die Sperre für den Familiennachzug enden. So teilten AfD-Politiker bei Facebook und Twitter ein Bild mit folgender Behauptung: "Familiennachzug - Weitere 2 Millionen Migranten ab 2018".

Dabei bezogen sich die AfD-Politiker auf die Zahl von 390.000 Syrern, die ein Anrecht auf Familiennachzug haben sollen. Die AfD nahm bei zwei Millionen "Migranten" an, dass pro berechtigten Syrer fünf Familienmitglieder nachgeholt würden. Als Quelle verweisen die AfD-Politiker auf einen Artikel der "Bild"-Zeitung.

In dem betreffenden Artikel berief sich die "Bild" auf Regierungsinformationen. Auf Nachfrage des ARD-faktenfinders konnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die in der "Bild" genannten Zahlen jedoch nicht bestätigen.

Im Jahr 2015 hatten die Schätzungen sogar noch weit höher gelegen. So hatte die "Bild" gemeldet, dass aus geschätzt 920.000 Asylbewerbern "durch Familiennachzug bis zu 7,36 Millionen Asylberechtigte werden" könnten.