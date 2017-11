Familiennachzug Streit mit vielen Unbekannten

Doch schon jetzt gilt: Laut Gesetz dürfen nur die engsten Verwandte nachgeholt werden - also Kinder und Ehepartner. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge können ihre Eltern nachholen. Ob der Familiennachzug an Kapazitäten gekoppelt werden könnte, erscheint fragwürdig.

Die Union sieht keinen Spielraum dafür, den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus wieder zu erlauben. Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte im ARD-Morgenmagazin, in dieser Frage bleibe die Union bei ihrer Position. "Für die subsidiär Geschützten haben wir den Familiennachzug ausgesetzt, und da ist die Union der Meinung, das soll auch so bleiben."

In den vergangenen Monaten kursierten weitere Schätzungen: So sprach Bundesinnenminister Thomas de Maizière von einer "gewaltigen Zahl" und die AfD von zwei Millionen Angehörigen. 2015 lagen die Schätzungen noch höher. So hatte die "Bild" gemeldet, dass aus geschätzt 920.000 Asylbewerbern "durch Familiennachzug bis zu 7,36 Millionen Asylberechtigte werden" könnten. Auch CSU-Politikerin Ilse Aigner sprach von bis zu sieben Millionen Menschen.

Die Fakten

Klar ist nur eins: Für Szenarien von vielen Hunderttausend bis Millionen Familienangehörigen gibt es keine seriöse Basis.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit legte im Oktober eine Prognose vor. Das IAB geht dabei bis Ende 2017 von etwa 200.000 Flüchtlinge mit subsidiären Status aus. Würde der Familiennachzug wieder erlaubt, könnten 50.000 bis 60.000 Personen hinzukommen. Dass es nicht mehr seien, habe vor allem zwei Gründe: Viele der in den Jahren 2015 und 2016 nach Deutschland gekommenen Asylbewerber sind der Untersuchung zufolge jung und ledig. Von jenen wiederum, die verheiratet sind und Kinder haben, sind verhältnismäßig viele bereits mit Familie geflüchtet. Auf diese Berechnungen des IAB stützen sich offenkundig die Grünen.

Doch einige Experten halten die Zahlen für zu niedrig angesetzt. Auch das Bundesinnenministerium erklärte auf Anfrage des ARD-faktenfinders, der Aussagegehalt sei eingeschränkt. So habe das IAB beispielsweise nur volljährige Personen befragt. Und weiter:

Ob die gezogene Stichprobe tatsächlich repräsentativ ist, ist ebenfalls fraglich, da Angaben zu ihrem Zustandekommen im Bericht fehlen.

Wie viele Flüchtlinge wirklich enge Angehörige nachholen wollen, ist unklar.

Eine weitere Basis für Prognosen sollten Zahlen aus dem Auswärtigen Amt liefern. Demnach bemühten sich zuletzt rund 70.000 Syrer und Iraker um Familiennachzug zu Angehörigen in Deutschland. In dieser Zahl lagen an den zuständigen deutschen Auslandsvertretungen in Beirut, Amman, Erbil, Ankara, Istanbul und Izmir entsprechende Terminanfragen vor. Von Anfang 2015 bis Mitte 2017 erteilte das Auswärtige Amt bereits rund 102.000 Visa zum Familiennachzug für Syrer und Iraker. Auf Basis dieser Zahlen wurde geschätzt, dass bis 2018 etwa 100.000 bis 200.000 Menschen hinzukommen könnten. Doch auch diese Zahlen erscheinen nur bedingt belastbar. Denn der Schutzstatus der Syrer und Iraker, die sich um einen Familiennachzug bemüht haben, ist unbekannt.

Das Bundesinnenministerium zeigt sich daher zurückhaltend und teilte mit, nachhaltig belegbare Zahlen zum Familiennachzug gebe es nicht. In einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Franziska Brantner heißt es, Nachzugsfaktoren könnten auch nicht mit der Zahl der erteilten Visa begründet werden.