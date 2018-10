"Grüner" ist in einigen politischen Milieus ein Signalwort, mit dem bestimmte negative Eigenschaften verbunden werden. Immer wieder im Visier steht beispielsweise Claudia Roth. Ein gefälschtes Twitter-Profil gab sich im Sommer als Roth aus und postete unter diesem Namen höchst kontroverse Tweets. Der Account sei kurz darauf von Twitter gelöscht worden, berichtete "Mimikama" , Screenshots kursieren aber weiter in den Netzwerken. Beispielsweise soll Roth zur Fußball-WM gesagt haben:

70 Millionen Flüchtlinge

Im Juli wurde Roth zudem vorgeworfen, sie wolle 70 Millionen Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen. Hintergrund war ein ironischer Zwischenruf im Bundestag, wie das ZDF vermerkte. Dennoch verbreitete sich die gezielte Falschmeldung über Roth auch in Journalisten-Kreisen - und landete schließlich sogar wieder im Bundestag. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt behauptete am 4. Juli in der Generaldebatte, die Grünen "wollen alle Flüchtlinge aufnehmen, die auf der Welt unterwegs sind".

Im Mai wurden Roth Nazi-Methoden vorgeworfen, weil sie sich sich während einer AfD-Rede im Bundestag dauerhaft und demonstrativ weggedreht habe - ebenfalls eine irreführende Behauptung. Im Mai wurde behauptet, Roth wolle während des Fastenmonats Ramadan ein Alkoholverbot einführen. Ex-CDU-Politikerin Erika Steinbach forderte daraufhin, Roth solle eine Burka tragen und zum Islam konvertieren. Bereits zuvor hatte Steinbach ein falsches Zitat von Roth verbreitet.