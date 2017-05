Journalismus Fakes, Fehler und Verantwortung

In Berlin wurde bei Google über Fake News und Maßnahmen dagegen diskutiert. Dabei ging es vor allem um journalistische Standards - und die "irrsinnige Geschwindigkeit" der Nachrichtenproduktion im Netz. Von Andrej Reisin, NDR Andrej Reisin, NDR @Andrejnalin77 bei Twitter "Fakten, Fake & Propaganda. Müssen jetzt Journalisten mal eben kurz die Welt retten?" So lautete der Titel einer Veranstaltung, zu der Google am Montagabend in Berlin eingeladen hatte. Mit dabei: Georg Mascolo, Leiter des Rechercheverbundes aus NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung", Laura Himmelreich, Chefredakteurin bei "VICE", der Dokumentarfilmer Marcel Mettelsiefen und die Juristin Sabine Frank, die bei Google für Regulierung, Verbraucher- und Jugendschutz zuständig ist. Die Medienjournalistin Melanie Stein, die auch für tagesschau.de arbeitet, moderierte die Runde.

Wie groß ist das Problem wirklich? Im französischen Wahlkampf blieb hingegen bis zuletzt unklar, inwiefern das Hacken von Daten der Kampagne des neuen Präsidenten Emmanuel Macron eigentlich eine Rolle hätte spielen können. Vielleicht verhinderte ein Stillschweige-Abkommen der französischen Medien einen entsprechenden Einfluss, vielleicht war es aber auch die geschickte PR des Macron-Lagers, das kurz vor der Wahl bekannt gab, gehackt worden zu sein, gleichzeitig aber lancierte, die geleakten Dokumente seien zum Teil gefälscht - womit selbst böswilligen Beobachtern die Chance genommen wurde, unmittelbar Kapital aus vermeintlich kompromittierenden Schriftstücken zu schlagen. Auch ein Einfluss auf die US-Wahlen ist nicht wissenschaftlich belegt: Eine Studie der Universität Stanford kam zu dem Ergebnis, der unmittelbare Einfluss auf das Wahlverhalten sei selbst bei sehr hohen Reichweiten einzelner Falschmeldungen nicht signifikant. Moderatorin Stein fragte Mascolo dementsprechend gegen Ende des Gespräches auch, ob der Sender Fox News den größeren Einfluss auf die US-Wahlen gehabt habe, was dieser bejahte. Dies wiederum stieß bei Teilen des Publikums nicht unbedingt auf Zustimmung: Ob die deutsche Medienlandschaft nicht eine ähnliche Schlagseite wie Fox habe, nur in die umgekehrte Richtung, wurde gefragt, was sowohl Mascolo als auch Laura Himmelreich zurückwiesen.

Kann es objektiven Journalismus geben? Himmelreich hielt Mascolo allerdings entgegen, dass die "ökonomische Realität" bei kommerziellen Online-Medien auch eine gewisse Schlagzahl erfordere, weil man ansonsten nicht mit der Konkurrenz mithalten könne. Mascolo wollte dies als Entschuldigung nicht gelten lassen. Ein weiterer Spannungspunkt bestand in der Frage, inwieweit Haltung und Meinung das eigentliche Problem bei Glaubwürdigkeit von Medien sind. Mascolo plädierte hier für eine (wieder) strikte(re) Trennung von Nachricht und Meinung, die in der jüngeren Vergangenheit teilweise unter die Räder gekommen sei. "Radikal subjektiv": "VICE"-Chefredakteurin Laura Himmelreich. Dem widersprach Himmelreich indirekt, indem sie die "radikale Subjektivität" von "VICE" verteidigte. Sie glaube nicht an Objektivität, sondern daran, die eigene Auffassung transparent zu machen. Ihr Medium vertrete "klare Haltungen", die "nicht zur Diskussion" stünden. Dazu gehörten ihrer Auffassung nach ein klares Bekenntnis zur Vielfalt der Gesellschaft, gegen Rassismus, Homophobie und jegliche Art von Diskriminierung, aber beispielsweise auch das Eintreten für die Legalisierung von Cannabis.