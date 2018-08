Obwohl dies auf den Seiten der kanadischen Regierung nachzulesen war und ist, gab es 2015 plötzlich eine Diskussion über die angebliche Reisewarnung. Die zahlreichen Berichte dazu basierten auf einen deutlich älteren Hinweis, wie das BildBlog und Zeit Online aufklärten. So hatte Kanada seine Sicherheitshinweise im Jahr 2005 ergänzt und angemerkt, dass extremistische Jugendbanden in einigen Kleinstädten und Teilen von Ostdeutschland eine Gefahr seien. Mitglieder solcher Banden seien dafür bekannt, Personen wegen ihrer Ethnie oder "ausländischen" Aussehens anzugreifen.

Extremist youth gangs are a threat, particularly in some smaller urban areas and in parts of former East Germany. Gang members have been known to harass or attack individuals because of their race or for looking "foreign".