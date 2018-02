Ein Fake über eine angebliche Aussage von Kanzlerin Merkel hat in den sozialen Netzwerken enorme Verbreitung gefunden. Merkel soll gesagt haben, Flüchtlinge seien zu bevorzugen.

Von Patrick Gensing, tagesschau.de

Fake News finden in Deutschland enorme Verbreitung, das zeigt ein aktuelles Beispiel. Die Seite "Meedia" berichtet, der erfolgreichste "Artikel" in Sachen Interaktionen bei Facebook sei am Dienstag kein journalistischer gewesen - sondern eine Lüge über eine angebliche Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Der anonyme Autor titelte demnach auf der rechtsextremen Seite "Halle-Leaks": "Laut Merkel ist Flüchtlingen bei den Tafeln unbedingter Vorrang zu geben - wir luden sie ein" und verbreitete damit eine Unwahrheit. Denn als Quelle für die angebliche Merkel-Meldung wird unter dem kurzen Text die Quelle "zeit.de" genannt. Dort wird aber lediglich vermeldet, dass die Kanzlerin "Kategorisierungen" wie die im Fall der Essener Tafel ablehne. Dass man "Flüchtlingen unbedingten Vorrang" geben solle, so "Meedia" weiter, sei "eine Erfindung des rechten Hetz-Blogs".

Merkel hatte auf RTL wörtlich gesagt: "Da sollte man nicht solche Kategorisierungen vornehmen. Das ist nicht gut. Aber es zeigt auch den Druck, den es gibt."