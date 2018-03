Urteil zu Diesel-Autos Alternativen zum Fahrverbot?

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem heutigen Urteil kein ‚Muss‘ für Fahrverbote ausgesprochen. Vielmehr hält das Gericht Diesel-Fahrverbote in Städten nach geltendem Recht für ‚grundsätzlich zulässig‘, sie müssen aber verhältnismäßig sein und kommen nur als letztes Mittel in Frage.

Bedeutet: Nach aktuellem Stand ist ein Fahrverbot in Stuttgart das einzige effektive Mittel, um die Grenzwerte schnellstmöglich einzuhalten. Basis für diese Feststellung ist nicht etwa die Meinung der Deutschen Umwelthilfe. Basis ist vielmehr ein Gutachten des Landes Baden-Württemberg, also des Beklagten.

Hinsichtlich des Luftreinhalteplans Stuttgart hat das Verwaltungsgericht in tatsächlicher Hinsicht festgestellt, dass lediglich ein Verkehrsverbot für alle Kraftfahrzeuge mit Dieselmotoren unterhalb der Schadstoffklasse Euro 6 sowie für alle Kraftfahrzeuge mit Ottomotoren unterhalb der Schadstoffklasse Euro 3 in der Umweltzone Stuttgart eine geeignete Luftreinhaltemaßnahme darstellt.

Gericht: Software-Nachrüstung derzeit keine Alternative

Apropos Nachrüstung: Der Automobilverband bringt nun wieder kostenlose Software-Updates als Alternative ins Spiel. Dazu hat das Verwaltungsgericht Stuttgart für den konkreten Fall festgestellt, dass eine solche Nachrüstung...

… nach der eigenen Einschätzung der Gutachter des Beklagten (also des Landes Baden-Württemberg, die Redaktion) bis 2020 lediglich zu einer Reduzierung der überschrittenen Stickstoffdioxid-Immissionsgrenzwerte um maximal neun Prozent führen kann.

Neun Prozent Reduzierung also im Stuttgarter Fall. Nötig wäre aber eine Reduzierung um knapp 50 Prozent gewesen. Auch dies sind festgestellte Fakten, die das Bundesverwaltungsgericht zugrunde legt.

Die Software-Nachrüstung als mögliche Alternative bindet VDA-Präsident Wissmann in folgenden Satz ein:

Auch diese Maßnahmen müssen in die Luftreinhaltepläne der Städte mit einbezogen werden.

Dazu hat das Verwaltungsgericht Stuttgart gesagt, ohne dass dies gestern in der mündlichen Urteilsbegründung korrigiert wurde: Die Behörden in Stuttgart gingen selbst davon aus, dass die Nachrüstung "nicht als verbindliche Maßnahme in den Luftreinhalteplan aufgenommen werden kann".

Der Grund: Die Nachrüstung sei eine Sache zwischen den Autokonzernen und den Kunden, also zwischen Dritten. Der Staat könne sie nicht anordnen, also auch nicht als Maßnahmen in den Plan aufnehmen. Das Verwaltungsgericht hat mögliche Nachrüstungen - die effektiver sind als das Software-Update sein müssen - aber auf andere Weise ins Spiel gebracht. Nämlich als eine Art Anreiz für die Autofahrer. Die Behörden hätten ja die Möglichkeit, für nachgerüstete Autos eine Ausnahme vom Fahrverbot zu machen. Insoweit kann eine Nachrüstung in einen Luftreinhalteplan "einbezogen" werden. Und nur, wenn sie eine ähnliche Wirkung wie ein Fahrverbot hat.