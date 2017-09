Schon hier zeigt sich ein erster Unterschied: Während in den meisten Fällen die Spitzenkandidaten auch im Politiker-Ranking vorn lagen, kommt der CSU-Spitzenkandidat Joachim Hermann nur auf 7861 Fans. Umgekehrt veröffentlichte Hermann im Untersuchungszeitraum die meisten Facebook-Einträge von allen Politikern. Das trägt dazu bei, dass die CSU bei der Zahl der insgesamt veröffentlichten Posts knapp vor der AfD liegt. Am wenigsten mitteilungsfreudig waren die Politiker der Grünen.

Ausgewertet wurden die Facebook-Seiten der Bundesparteien sowie jeweils fünf Politiker pro Partei (die Spitzenkandidaten sowie weitere aktive Politiker ausgewählt nach der höchsten Fanzahl via pluragraph.de). AfD: Frauke Petry, Beatrix von Storch, Jörg Meuthen, Alice Weidel, Björn Höcke CDU: Angela Merkel, Jens Spahn, Julia Klöckner, Peter Tauber, Annegret Kamp-Karrenbauer CSU: Horst Seehofer, Markus Söder, Manfred Weber, Andreas Scheuer, Joachim Herrmann Die Linke: Gregor Gysi, Sahra Wagenknecht, Oskar Lafontaine, Katja Kipping, Dietmar Bartsch FDP: Christian Lindner, Wolfram Kubicki, FDP, Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Katja Suding Grüne: Cem Özdemir, Claudia Roth, Sven Giegold, Katrin Göring-Eckardt, Ska Keller SPD: Martin Schulz, Sigmar Gabriel, Malu Dreyer, Manuela Schwesig, Heiko Maas Erfasst wurden insgesamt 11.274 Facebook-Einträge aller Typen (Foto, Video, Link etc.) vom 01.02. bis zum 15.08.2017. Bei mehreren erfassten externen Links innerhalb eines Eintrags wurde nur der jeweils erste Link auf eine Medium gewertet. Durch Politiker geteilte Posts von der Facebook-Seiten eines Mediums ohne externen Link wurden nicht erfasst.

Der CDU-Politiker Peter Tauber bittet per Facebook um Entschuldigung mit einem Link auf einen WAZ-Artikel über seinen Fauxpas zu Minijobs. Wolfram Kubicki von der FDP zeigt sein Entsetzen über einen Terroranschlag und verlinkt auf einen Artikel der "Welt" , die Linken-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht erwähnt ihr Interview im ZDF-Morgenmagazin : Immer wieder verbreiten Politiker und Parteien über ihre Facebook-Seiten Links auf Online-Medien.

Externe Links führen meist auf Medien-Seiten

Insgesamt umfasste der Datensatz 11.274 Posts. Fast 60 Prozent davon waren Fotos, gut ein Fünftel waren Videos. Nur bei 15,7 Prozent der Einträge handelte es sich um einen schlichten Link auf eine Internet-Seite. Allerdings können auch gepostete Fotos oder Videos im Begleittext auf Internet-Seiten verlinken - ein beliebter Kniff, um mehr Publikum zu erreichen. Denn Bilder werden von Facebook deutlich stärker an die User ausgespielt als ein klassischer Link. Rund 29 Prozent der Beiträge enthalten einen oder mehrere Links. Der Großteil von diesen führt auf die Internet-Seiten von Medien.

Die mit Abstand meisten Verweise führen auf das Online-Portal der "Welt", gefolgt von "Spiegel" und "Focus", "FAZ", "Bild" und "Zeit". Unter den ersten zehn finden sich auch die Tagesschau und das ZDF. Die rechte Wochenzeitung "Junge Freiheit" ist ebenfalls vertreten. Das liegt vor allem am AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen, der das Blatt bevorzugt verlinkt, sowie seinen Parteifreunden. Allerdings setzt auch die AfD insgesamt vor allem auf die "Welt".

In mehr als 80 Prozent seiner Beiträge verwendet Meuthen Links, in rund 70 Prozent auf Medien - mehr als jeder andere Politiker. Auf Platz Zwei in dieser Kategorie liegt der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) und der Grünen-Politiker Sven Giegold haben hingegen kein einziges Mal auf ein Medium verlinkt.

Weitere Auffälligkeiten: Häufiger als auf Medien verlinken CSU-Politiker auf das offizielle Internet-Angebot des Freistaats Bayern, die SPD-Seiten bevorzugt auf SPD-Websites. Die Medien-Top-Ten der CDU zeigen deutlich, dass mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine Politikerin aus dem Saarland aktiv ist. Auch bei der FDP spiegelt sich der NRW-Wahlkampf und der Wahlkreis des Parteivorsitzenden Christian Lindner durch das Düsseldorfer Angebot "rp-online" ("Rheinische Post") wider. Bei der Linken finden sich mehrere Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter den am meisten verlinkten Medien.