Auf der Nachrichtenseite "Der Volksbeobachter" haben Wissenschaftler gezielt Falschmeldungen veröffentlicht. Mit dem Experiment wollten sie untersuchen, wie sich Fake News verbreiten. Ihr Fazit: Mit wenig Aufwand lässt sich eine große Reichweite erzielen. "Gratis-Sex für Asylanten - Landratsamt zahlt!" - diese Meldung verbreitete sich Ende April 2017 in den sozialen Netzwerken. Veröffentlicht wurde die Geschichte auf dem Nachrichtenblog "Der Volksbeobachter". Weitere Meldungen folgten: "Flüchtling schnappt Deutschem den Job weg", hieß es. Oder auch: "Name missfällt: Grüne wollen Café 'Mohrenkopf' schließen". All diese Meldungen haben eins gemeinsam: Sie sind frei erfunden. Es gab keinen Gratis-Sex, weder für Flüchtlinge noch für andere Bewohner der Stadt Bad Eulen, die überhaupt nicht existiert. Viele Nutzer wollten die Geschichten dennoch gerne glauben. Der Blog "Der Volksbeobachter" und die dazugehörige Facebook-Seite gehören zu einem Experiment von Professor Wolfgang Schweiger und zwei Mitarbeiterinnen von der Universität Hohenheim in Stuttgart. Der Versuch sollte zeigen, wie schnell sich Fake News verbreiten und wie selten Nachrichten auf ihre Echtheit geprüft werden. Professor Schweiger von der Universität Hohenheim: "Erhebliche Reichweiten mit überschaubarem Aufwand"







Zusätzlich zur Webseite erstellten die Mitarbeiterinnen der Universität vier Fake-Profile, die sich mit Gleichgesinnten anfreundeten und rechtspopulistischen Seiten folgten. Nach zwei Wochen hatte eines der falschen Profile schon 251 Facebook-Freunde. Es war auch kein Problem, rechtspopulistischen Gruppen des sozialen Netzwerks beizutreten. "Auffallend war, dass unsere Facebook-Profile nie in Frage gestellt wurden, weder von Facebook, der Institution selber, noch von anderen Usern", so Schweiger im Gespräch mit dem SWR. Besonders bemerkenswert war die Einseitigkeit der Themen, die in der Timeline der erfundenen Nutzer auftauchten. Schweiger warnt: "Wir werden diese Filterblasen und Echokammern weiterhin in den sozialen Netzwerken haben. Wenn diese als Nachrichtenquelle an Bedeutung gewinnen, dann wird das auf jeden Fall die Polarisierung, die bei uns auch allmählich anfängt, verstärken."