Die Polizei Rostock hat Berichte dementiert, wonach 80 Prozent der Vergewaltigungen vorgetäuscht seien. Allerdings beobachte man eine steigende Tendenz. Statistiken belegen dies aber nicht. Patrick Gensing, tagesschau.de @PatrickGensing bei Twitter Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder Acht von zehn Vergewaltigungen seien nur erfunden: Das berichtete die "Ostsee Zeitung" am 12. Dezember. Mehrere Hundert Twitter-Konten teilten den Artikel, auf Facebook verzeichnete der Beitrag mehrere Tausend Reaktionen. Die "Ostsee Zeitung" selbst führte den Artikel auf ihrer Internetseite mehrere Tage als eine der "meistgeklickten" Meldungen auf. Die "Ostsee Zeitung" berichtete, die Rostocker Kripo habe im vergangenen Jahr 78 Ermittlungsverfahren wegen sexueller Übergriffe gegen Frauen geführt. "63 davon wurden wegen begründeter Zweifel am Ende eingestellt. In 15 Fällen haben wir sogar Verfahren gegen die Frauen einleiten müssen - wegen des Vortäuschens einer Straftat oder auch falscher Verdächtigung", sagte Ermittlerin Britta Rabe der Zeitung.

Ungeklärt nicht gleich vorgetäuscht Die Polizei registrierte 2017 in Rostock 78 Sexualdelikte. Aus den Zahlen ergibt sich allerdings nicht, dass 80 Prozent der Vergewaltigungen erfunden wurden. Zum einen handelt es sich bei den 78 Ermittlungsverfahren nicht ausschließlich um Vergewaltigungen, sondern auch um sexuelle Belästigung und sexuelle Nötigung. Zum zweiten bestätigte die Polizei auf Anfrage des ARD-faktenfinder zwar, dass 63 Verfahren eingestellt wurden, weil kein "hinreichender Tatverdacht" ermittelt werden konnte. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht zwingend, dass alle erfunden wurden.

Polizei: Steigende Zahl Auf Anfrage dementierte ein Sprecher der Polizei Rostock die Zahl von 80 Prozent. "Dass acht von zehn Vergewaltigungen vorgetäuscht sind, wurde seitens der Polizei nicht gesagt." Allerdings bestätigte der Sprecher die Darstellung, wonach die Zahl der vorgetäuschten Sexualdelikte seit etwa fünf Jahren steige. Das Vortäuschen einer Straftat ist mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bedroht. Aus der bundesweiten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) lassen sich allerdings keine steigenden Zahlen nach Paragraf 145d Strafgesetzbuch ablesen. Vortäuschen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung § 145d StGB Jahr Fälle nach § 145d StGB Vergewaltigung, bes. schwere Fälle sexuelle Nötigung* 2012 660 8031 2013 601 7408 2014 575 7345 2015 519 7022 2016 558 7919 2017 522 11.282* *Im Jahr 2017 wurde §177 erweitert. Dadurch ist ein Vergleich zu den Vorjahren nicht mehr möglich, da nun weitere Delikte (sexuelle Nötigung, "grapschen") erfasst werden.

"Einzelfälle" Die Statistiken für mehrere Bundesländer - beispielsweise Bayern, Berlin oder Sachsen - zeigen ebenfalls keine Steigerungen. In Sachsen werden jährlich etwa 20 Fälle wegen des Verdachts auf Vortäuschen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung erfasst. In Berlin gebe es lediglich Einzelfälle, teilte der Sprecher des Justizsenators auf Anfrage mit. Die Zahl von 80 Prozent sei definitiv viel zu hoch. Die Zahlen für Mecklenburg-Vorpommern sind nicht öffentlich ausgewiesen; die entsprechenden Werte liegen nach einer Anfrage des ARD-faktenfinder bislang noch nicht vor.

Richtigstellung wird kaum noch wahrgenommen Bei vorgetäuschten Fällen würden als Täter "südländisch aussehende Personen" genannt, teilte ein Sprecher der Polizei Rostock mit. Mehrere Fälle, die sich als erfunden herausgestellt hätten, sorgten öffentlich für großes Aufsehen. Im Stadtteil Gehlsdorf wurde sogar eine Bürgerwehr gegründet. Und im März 2017 hatte eine Frau angeben, mehrere Männer hätten auf einer Straße einen Notfall vorgetäuscht. Als sie helfen wollte, sei sie von nicht-deutschen Tätern sexuell belästigt worden, nur durch heftige Gegenwehr habe sie sich befreien können. Durch den Bericht eines Reporters gelangten diese angeblichen Details umgehend an die Öffentlichkeit, der ADAC, ein Opferverband und Tausende Internetnutzer äußerten sich dazu. Der Polizei kamen im Laufe der Ermittlungen Zweifel. Schließlich wurde das vermeintliche Opfer zu einer Geldstrafe verurteilt. "Dass sich der Vorfall nie ereignet hat, hat später keine Beachtung in der Öffentlichkeit gefunden", sagt ein Polizeisprecher.

Umfangreiche Ermittlungen Die Polizei betont aber: Jede angezeigte Vergewaltigung und jeder sexuelle Übergriff werde als ernsthaft eingestuft. Es werde alles unternommen, um diese aufzuklären: Dazu gehören Vernehmungen durch speziell ausgebildete Mitarbeiterinnen, Spurenauswertung, Begehung des Tatortes, Fahndungen, Vorlage von Fotos einschlägig vorbestrafter Personen, DNA-Analysen und weitere Maßnahmen. Die Organisation Terre des Femmes erklärte auf Anfrage des ARD-faktenfinder, die Situation für Betroffene von sexualisierter Gewalt sei "sehr schwierig, da viele Verfahren aus Mangel an Beweisen eingestellt werden. Um dies zu verhindern, müssen die Spuren bei einer Vergewaltigung zeitnah sichergestellt werden. Dies ist in der Regel bisher nur möglich, wenn die Betroffene sofort bereit ist, Anzeige zu erstatten." Straftaten gegen Frauen Die männliche Gewalt Gewalttaten gegen Frauen sind trauriger Alltag. Tatort ist zumeist die Wohnung des Opfers. | mehr