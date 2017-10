Sondierungsgespräche Streitpunkt Ehegattensplitting

Der Mythos, dass Heiraten automatisch Steuern spart, hält sich hartnäckig, ist in dieser Einfachheit aber falsch. Zwei Menschen, die beide dasselbe Einkommen haben, zahlen nach der Heirat nicht einen Cent weniger. Ändern tut sich nur etwas, wenn beide Ehepartner ein unterschiedliches Einkommen haben. Der Grund: Ehepartner werden als Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft betrachtet, die zusammen wirtschaften. Daher wird das Einkommen beider Ehepartner bei der Steuerberechnung zunächst addiert und dann halbiert oder "gesplittet". Beide Eheleute zahlen dann jeweils den Steuersatz für die halbierte Summe.

Der Weg zu einer Jamaika-Koalition ist lang. Einer von mehreren Streitpunkten ist das Ehegattensplitting. Die Grünen wollen es für neue Ehen abschaffen, weil es nicht zeitgemäß sowie ungerecht sei. Was ist dran an dieser Kritik?

Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:

Denn aufgrund der Steuerprogression müsste der Ehepartner, der 60.000 Euro verdient, insgesamt 17.643,82 Euro Einkommenssteuer und Solidaritätszuschlag berappen, der niedrig verdienende Partner immerhin noch 547 Euro. Zusammen käme das Paar also auf eine Steuerbelastung von 18.190,82 Euro. Das wären 2631,68 Euro mehr als bei Paar A - obwohl das gemeinsame Familieneinkommen dasselbe ist. Hier setzt das Ehegattensplitting an, indem es dafür sorgt, dass Paar B dieselben Steuern zahlt wie Paar A.

Ein Rechenbeispiel: Ein kinderloses Ehepaar A verfügt über ein jährliches Einkommen von 72.000 Euro, wobei beide Eheleute 36.000 Euro verdienen. In diesem Fall müsste jeder Ehepartner 7779,57 Euro Einkommenssteuer und Solidaritätszuschlag zahlen, insgesamt also 15.559,14 Euro ohne Kirchensteuer. Ein unverheiratetes Paar würde exakt genauso besteuert.

Das Problem: Das Ehegattensplitting war 1958 aufgrund eines anderen Sachverhalts eingeführt worden. Auch damals wurden bestimmte Einkommen von Ehepartnern zunächst addiert, allerdings mit der Folge eines höheren Steuersatzes, weil das Gesamteinkommen eben nicht geteilt wurde. Die Heirat bedeutete für Doppelverdiener also einen klaren steuerlichen Nachteil. Dagegen klagten Eheleute - und der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts gab ihnen Recht. Die Richter erklärten das geltende Steuerrecht für unvereinbar mit dem Grundgesetz, da Ehe und Familie vor störenden Eingriffen des Staates zu schützen seien.

In der Debatte wird das Ehegattensplitting fast immer als familienpolitische Maßnahme betrachtet. Vor allem Gegner des Splittings stören sich deshalb daran, dass auch kinderlose Ehepaare in den Genuss des Splittingvorteils kommen. Denn das stelle den Sinn und Zweck der Maßnahme infrage. Zudem führe es zu einer steuerlichen Besserstellung von kinderlosen Ehepaaren gegenüber unverheirateten Paaren mit Kindern.

Auch im Rentenalter müssen sich Eheleute gegenseitig unterstützen, einen Anspruch auf Grundsicherung nur eines bedürftigen Ehepartners besteht nicht. Im Falle der Scheidung werden Rentenansprüche und Vermögenswerte, die während der Ehe entstanden sind, zwischen beiden Partnern aufgeteilt. Trennen sich unverheiratete Paare, gibt es dagegen oft gar keinen Finanzausgleich - meist zulasten desjenigen, der mehr in die Kindererziehung investiert hat - in aller Regel Frauen. Gleiches gilt im Todesfall des einkommensstärkeren Partners. Zuvor Verheiratete hingegen bekommen die Hälfte des Vermögens, des Rentenanspruches und haben Anspruch auf Witwenrente.

Doch Ehepaare nicht nur mehr Rechte, sondern auch mehr Pflichten als Unverheiratete. So müssen sie sich zum Beispiel gegenseitig finanziell unterstützen. Auf viele Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld II (Hartz IV), Bafög oder Wohngeld haben Ehepartner keinen Anspruch, wenn der Partner genug verdient. Allerdings gilt dies auch für Partner ohne Trauschein, wenn sie zusammen wohnen. Ehepaare müssen aber einen gemeinsamen Wohnsitz unterhalten, sonst gelten sie auch sie steuerrechtlich als getrennt lebend.

Heute hängt sich die Kritik am Ehegattensplitting oftmals am Vergleich mit unverheirateten Paaren auf: Denn sie zahlen bei stark unterschiedlichen Einkommen selbst mit Kindern mehr Steuern als kinderlose Ehepaare. Dies wird vielfach als ungerecht empfunden und kritisiert.

Das Splitting und die Steuerklassen-Wahl

Das Ehegattensplitting hat laut verschiedenen Studien zur Folge, dass das gesellschaftlich überkommene Modell der Alleinverdiener-Ehe gestärkt wird. Es setze somit einen Fehlanreiz, der vor allem Frauen signalisiert, dass sich ihre Arbeit im Vergleich zum meist männlichen Hauptverdiener nicht lohnt, weil der Zuverdienst gleichzeitig den gemeinsamen Steuervorteil auffrisst und am Ende häufig gerade einmal die Kosten für die zusätzliche Kinderbetreuung deckt.

Ein erheblicher Teil der Kritik am Ehegattensplitting richtet sich gegen die Steuerklasse V.

Verstärkt wird dieser Effekt noch durch die Wahl der Steuerklassen III und V. Diese führen dazu, dass der Besserverdienende in der günstigeren Steuerklasse III monatlich mehr netto ausgezahlt bekommt, während der Schlechterverdienende in der Steuerklasse V höhere Abzüge hat, weil Grundfreibetrag, Vorsorgepauschale und etwaige Kinderfreibeträge sämtlich auf das höhere Einkommen in Steuerklasse III angerechnet werden. Die Berechnung ist allerdings nur vorläufig und wird mit der Steuererklärung ausgeglichen. Kein Paar zahlt durch die Steuerklassen-Wahl insgesamt weniger Steuern.

Aber die Steuerklasse V verstärkt aufgrund der hohen unmittelbaren Abzüge den Eindruck, mehr oder weniger "umsonst" zu arbeiten. Hinzu kommt, dass die Einstufung in die Steuerklasse V die Ansprüche auf Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld und Elterngeld mindert, weil diese anhand des letzten Nettoeinkommens berechnet werden. Viele Kritiker fordern daher eine Abschaffung des "Motivationskillers" Steuerklasse V. Das Ehegattensplitting an sich ist dafür aber nur mittelbar verantwortlich. Verheiratete Paare haben auch die Möglichkeit die Steuerklassen IV/IV zu wählen. Dann werden die Eheleute zunächst individuell besteuert - den Splitting-Vorteil holt man sich erst mit der Steuererklärung zurück.