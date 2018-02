Die Nominierung von Anja Karliczek als Bildungs- und Forschungsministerin gilt als überraschend. Denn bislang hat sie sich kaum zu diesen Themen geäußert. Bei der Ehe für alle scheint die CDU-Politikerin gar Studien zu ignorieren.

Von Patrick Gensing, tagesschau.de

Am Sonntag hat CDU-Chefin Angela Merkel ihre Kandidaten für ein künftiges Kabinett vorgestellt. Neue Bildungs- und Forschungsministerin soll Anja Karliczek aus Nordrhein-Westfalen werden. Eine Überraschung, auch für die 46-Jährige selbst, wie Karliczek der "Bild"-Zeitung sagte. Sie kündigte an, die Zeit bis zum Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheides zu nutzen, um sich "noch tiefer in die Materie einzuarbeiten".

Mit Blick auf ihre Partei sagte Karliczek, die CDU müsse "sich in den Diskussionen und Entscheidungen mehr darauf konzentrieren, wo ihre Grundwerte sind. Und aus denen heraus muss diskutiert und gearbeitet werden." Die Abgeordnete war bisher eine der fünf Parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion und befasste sich eher mit Finanzthemen.

Zur Abstimmung im Bundestag über die Ehe für alle im Sommer 2017 hatte sie sich aber auch zur Familienpolitik sowie zur Forschung auf diesem Gebiet geäußert. Karliczek hatte angekündigt, gegen die Ehe für alle zu stimmen - und das so begründet: