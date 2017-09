Die Satirepartei "PARTEI" hat mehr als 30 Facebook-Gruppen übernommen, die die AfD unterstützen. Die "PARTEI" verkündete, ab jetzt würden die AfD-Anhänger nicht mehr von Bots, sondern "von echten Menschen verarscht". Von Patrick Gensing, tagesschau.de Patrick Gensing, tagesschau.de @PatrickGensing bei Twitter Der Wahlkampf auf Facebook spielt vor allem für die AfD eine herausragende Rolle. Keine Partei hat mehr Freunde in dem sozialen Netzwerk, seit ihrer Gründungsphase mobilisiert die AfD vor allem hier Anhänger. Allein die Seite der AfD-Bundespartei hat rund 350.000 Freunde - die SPD beispielsweise erreicht nicht einmal die Hälfte. In Dutzenden Gruppen haben sich zudem Funktionäre, Mitglieder und Sympathisanten zusammengeschlossen, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Oft wird offen Klartext geredet in Chats und Gruppen. Dementsprechend riskant ist die Strategie, vor allem auf Facebook zu setzen, da digitale Kommunikation durch Leaks immer wieder an die Öffentlichkeit kommen kann, wie zuletzt der Fall des AfD-Politikers Holger Arppe gezeigt hat.

"PARTEI" übernimmt Gruppen Nun sieht sich die AfD mit einer Attacke auf Facebook direkt konfrontiert: 31 interne Gruppen wurden von der Satirepartei "PARTEI" (Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative) gekapert. Der Satiriker Shahak Shapira verkündete in einem Video die feindliche Übernahme. Shapira behauptet in dem Video, die AfD-nahen Facebook-Gruppen seien bislang vor allem von Bots gefüttert worden: "Sie werden von Robotern verarscht, wie in der Matrix", richtet sich der Satiriker an AfD-Anhänger aus den betroffenen Gruppen. Shapira weiter: Die gute Nachricht sei, "dass Sie von nun an von echten Menschen verarscht werden". Zudem werde es nun Änderungen in den Gruppen geben, verkündete Shapira: Hetze gegen Muslime müsse nun immer gen Mekka gerichtet werden, Gender-Kritik geschlechtsneutral formuliert werden - und es werde ab sofort eine Flüchtlingsquote von 18 Prozent für die Gruppen eingeführt. Tatsächlich wurden, wie die "PARTEI" es behauptet hat, in den entsprechenden Gruppen das Video von Shapira sowie weitere Inhalte verbreitet, die sich gegen die AfD richten. Außerdem stellten die neuen Administratoren der Gruppen den Status von "secret" (geheim) auf "public" (öffentlich), sodass die Inhalte nun für jeden zu sehen sind. Auch die Namen wurden teilweise bereits geändert: Aus der Gruppe "Björn Höcke - AfD-FanGRUPPE" ist nun "Serdar Somuncu - Die PARTEI - FanGRUPPE" geworden. Einige Gruppen sind nicht mehr zu erreichen.