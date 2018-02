Staatsbürgerschaft Wer ist eigentlich Deutscher?

Der Erwerb (und übrigens auch der Verlust) der deutschen Staatsangehörigkeit sind klar geregelt - durch das Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG). Demnach gibt es verschiedene Wege zur deutschen Staatsangehörigkeit. Der klassische Fall: durch Geburt. Dabei kommt es in Deutschland auf die Abstammung des Kindes oder auf seinen Geburtsort an.

Das Abstammungsprinzip

Wer als Kind deutscher Eltern geboren wird, erwirbt damit automatisch selbst die deutsche Staatsangehörigkeit. Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn nur ein Elternteil Deutscher oder Deutsche ist. Ist allerdings bei Geburt des Kindes nur der Vater Deutscher und nicht mit der Mutter verheiratet, dann muss die Vaterschaft nach deutschen Gesetzen klar festgestellt worden sein. Der Gesetzgeber will also bei diesem Thema ganz sicher gehen. Adoptiert ein Deutscher oder eine Deutsche ein Kind, so wird dieses Kind dadurch ebenfalls deutscher Staatsbürger.