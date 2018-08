Von der Polizei werden die Darstellungen nicht bestätigt. Dennoch werden im Netz Berichte gestreut, wonach zwei Männer in Chemnitz getötet worden seien, weil sie eine Frau geschützt hätten. Gezielt wird Wut entfacht.

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder

In Chemnitz hat es am Sonntag eine Spontandemonstration sowie Ausschreitungen gegeben. Videos im Netz zeigen einen Angriff auf Migranten und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Nach Berichten von Journalisten vor Ort, waren unter den Protestlern bekannte Rechtsradikale. Auf Videos ist zu hören, wie Teilnehmer Parolen rufen wie "Das System ist am Ende, wir sind die Wende!" oder "Frei, sozial und national!" Zudem werden andere Personen als "Zecken", "Viehzeug" oder Kanaken" beleidigt.

Die Demonstration wurde von der rechten Hooligan-Gruppe "Kaotic Chemnitz" initiiert. Über die sozialen Netzwerke konnten in kurzer Zeit 800 bis 1000 Teilnehmer mobilisiert werden.

Auslöser der Ereignisse war der Tod eines Mannes. Die Polizei teilte mit, er sei nach einer Auseinandersetzung im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.15 Uhr, war es laut Polizeiangaben in der Brückenstraße in Chemnitz nach einem verbalen Disput zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen unterschiedlicher Nationalitäten gekommen. In deren Folge erlitten drei Männer (33/35/38) teils schwere Verletzungen. Der 35-Jährige erlag noch in der Nacht in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Nach der Auseinandersetzung waren mehrere Personen vom Ort geflüchtet. Polizeibeamte konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen zwei Männer stellen, die sich entfernt hatten. Ob diese in die Auseinandersetzung involviert waren, müsse noch geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz und die Polizeidirektion Chemnitz nahmen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Totschlages auf. Dabei müssen insbesondere der Auslöser des Disputes sowie der genaue Tatablauf noch ermittelt werden.