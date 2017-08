Das Aufstellen von Wahlplakaten zählt zu den erlaubnispflichtigen Werbemaßnahmen und muss bei den zuständigen lokalen Behörden beantragt werden. Erhält eine Partei eine solche Genehmigung, darf sie in der Regel frühestens sechs bis sieben Wochen vor der Wahl mit dem Plakatieren beginnen. Mit einer Sondergenehmigung können Wahlplakate aber auch schon eher aufgehängt werden. Wahlplakate dürfen jetzt je nach Gemeinde also bereits hängen.

Die dafür verfügbaren Flächen werden gemäß der sogenannten "gestaffelten Chancengleichheit" an die Parteien verteilt. Jeder Partei oder jedem parteilosen Kandidaten stehen danach mindestens fünf Prozent der Fläche zu. Bleibt dann noch Restfläche übrig, können die größeren Parteien etwa vier- bis fünfmal so viel Platz bekommen wie die kleinsten. Da die Plakatwerbung von den Parteien (vor-)finanziert werden muss, haben kleinere Parteien aber häufig gar nicht die finanziellen Reserven, um den ihnen zustehenden Platz auch auszuschöpfen.

Am Tag vor der Wahl tritt die sogenannte "Bannmeilen"-Regelung in Kraft, die im Bundeswahlgesetz festgelegt ist. Um Beeinflussung von Wählern unmittelbar am Wahltag zu vermeiden, ist Wahlwerbung dann im direkten Umfeld der Wahllokale verboten.