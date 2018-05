Fake tausendfach geteilt Hetze mit Foto von Dreharbeiten

Echter Polizist bei Dreharbeiten

Tatsächlich sieht man auf dem Bild einen echten Polizisten aus einem Berliner Sondereinsatzkommando. Aber sonst stimmt an den erwähnten Darstellungen nichts. Denn das Foto wurde an einem Drehset für die Netflix-Serie "Dogs of Berlin" aufgenommen - und von dem Schauspieler Vito Pirbazari, der darauf auch zu sehen ist, am 17. Mai veröffentlicht.

Pirbazari hatte das Foto nach den Dreharbeiten auf Instagram und Facebook gepostet - mit einem "großen Lob" an die Berliner Polizei versehen. Die Serie "Dogs of Berlin" handelt von zwei Polizisten, die laut Netflix in den Abgründen der Berliner Unterwelt ermitteln.

Der Schauspieler und angebliche Flüchtling Pirbazari veröffentlichte mittlerweile ein weiteres Bild von den Dreharbeiten - und wies auf Instagram ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine Szene aus der Netflix-Serie handelt. Immerhin, so fügte er hinzu, sei es aber schmeichelhaft, dass er in den Fake-Beiträgen von vielen Nutzern für einen 16-Jährigen gehalten worden sei.