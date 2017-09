Analysen haben gezeigt, wie wirksam Fakes gegen die Kanzlerin sein können. Eine Auswertung des Bayerischen Rundfunks ergab : Von den zehn Inhalten mit Bezug zu Merkel, die in den vergangenen zwölf Monaten auf Facebook und Twitter am erfolgreichsten waren, waren drei falsch. Betrachtet man einen längeren Zeitraum, fällt das Ergebnis noch deutlicher aus. Ende Juli wertete die Redaktion von BuzzFeed News die erfolgreichsten deutschsprachigen Merkel-Artikel der letzten fünf Jahre aus. Sieben von zehn waren Falschmeldungen.

Parallele zum US-Wahlkampf

Man werde Merkel "jagen": Das kündigte AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland am Wahlabend an - und brachte damit die Strategie seiner Partei auf den Punkt. Die Kanzlerin diente als zentrales Feindbild der AfD-Kampagne. Man werde Merkel vor den Kadi zerren, vor Gericht stellen, einen Untersuchungsausschuss initiieren - so verkündeten es AfD-Politiker immer wieder, begleitet von "Merkel muss weg!"-Sprechchören auf den Straßen und entsprechenden Parolen in den Netzwerken.

Die AfD-Kampagne gegen Merkel ("Die Eidbrecherin") erinnerte stark an die Attacken von US-Präsident Donald Trump gegen Hillary Clinton, die er unter "Lock her up"-Gebrülle ins Gefängnis stecken wollte. Die Kriminalisierung des politischen Gegners basiert auf übertriebenen, irreführenden oder falschen Behauptungen, die in unterschiedlicher Form ständig wiederholt werden, um eine Botschaft zu manifestieren: Merkel sei eine Verbrecherin, der Widerstand gegen das "Merkel-Regime" sei nicht nur legitim, sondern zwingend.