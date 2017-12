Mit der Realität hat die Darstellung allerdings wenig zu tun - sie stammt aus einer Werbekampagne für den fiktiven Katastrophenfilm "The Day after Tomorrow". In dem Artikel ist die Rede "von Wissenschaftlern aus europäischen Ländern", namentlich genannt wird "der berühmte britische Klimaforscher James Madden".

Alle Jahre wieder

Madden ist offenbar "Serientäter". Immer wieder hat er in den vergangenen Jahren extreme Winter vorhergesagt. Auf Basis seiner Behauptungen titelte die britische Boulevardzeitung "Daily Express" im Oktober 2013: "Worst winter for decades: Record-breaking snow predicted for November". Madden wird dabei zitiert mit den Worten: "A horror winter scenario is likely to bring another big freeze with copious snow for many parts."

Allerdings gab es in Großbritannien im Winter 2013/14 weder Rekordschnee noch Extremkälte - es war vor allem sehr nass. Eine Zusammenfassung findet sich auf der Seite des nationalen britischen Wetterdienstes Met Office. Fazit: Statt Schnee und Eis dominierten Stürme und Regen. Wie der Wetterdienst erklärt, gab es im Vereinigten Königreich seit 1961 keinen Winter mit weniger Luftfrost, die Temperaturen lagen über dem Durchschnitt.

Trotzdem traten Madden und der "Express" auch im folgenden Herbst wieder mit einer vergleichbaren "Vorhersage" an: "Winter 2014 set to be 'coldest for century' Britain faces ARCTIC FREEZE in just weeks'". Auch in diesem Fall lagen sie daneben, wie die Auswertung des Met Office zeigt. Die Temperaturen im Winter 2014/15 waren in Großbritannien durchschnittlich - die Sonnenscheindauer die höchste seit 1929.

Und so ging es 2015 und 2016 weiter: Der Express titelte "Coldest winter for 50 YEARS set to bring MONTHS of heavy snow to UK" und "UK set for HEAVIEST SNOWFALL in years: Long-range forecast warns of Winter 2016 BIG FREEZE" – mit der Wetterrealität hatte das aber wenig zu tun.