Kampagne gegen Israel Was ist BDS?

Auch auf dem AfD-Bundesparteitag Anfang Dezember war die Kampagne am Rande Thema. Der Delegierte Wolfgang Gedeon wollte die deutsche Israel-Politik diskutieren lassen. In dem von Gedeon mit vier weiteren AfDlern formulierten Antrag mit dem Zeichen SO-23 heißt es, Deutschland dürfe "auf keinen Fall die friedensgefährdenden Maßnahmen Israels gegen Iran und Syrien unterstützen". Man müsse sich "auch wirtschaftliche Sanktionen und Boykottmaßnahmen gegenüber Israel (sog. BDS-Politik) vorbehalten".

Die Bewegung "Boycott, Divestment and Sanctions" ruft international zu Boykottaktionen gegen Israel auf. Auch in Deutschland ist BDS aktiv - und sorgt immer wieder für Diskussionen. Doch was hat es mit der Bewegung auf sich?

BDS ist keine feste Organisation. In den USA, Großbritannien und Skandinavien wird die Kampagne vor allem an Universitäten unterstützt. Dort bestimmten BDS-Aktivisten den Diskurs mit, sagt Fabian Weißbarth. Der Sprecher des American Jewish Committee Berlin betont, in Deutschland habe BDS weit weniger Einfluss. Hier versuchten die Aktivisten eher über kulturpolitische Aktivitäten oder im kirchlichen Bereich Fuß zu fassen. Doch die meisten Parteien grenzten sich deutlich ab, sagt Weißbarth, Städte wollten keine öffentliche Räume für entsprechende Veranstaltungen bereitstellen. Neben München erklärte beispielsweise bereits Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller , Gruppen oder Veranstalter, die BDS unterstützen, sollten keine städtischen Räume oder Zuschüsse mehr bekommen.

Roger Waters - Mitgründer der Band Pink Floyd - im Jahr 2006 bei einer Graffiti-Aktion an einer Mauer in Bethlehem. Er ist ein prominenter Unterstützer der BDS-Kampagne.

In einer internationalen Erklärung von BDS ist von diesen Grenzen hingegen keine Rede - und auch diese Erklärung wird von deutschen BDS-Aktivisten unterstützt. Das AJC Berlin dokumentierte zudem Aussagen von BDS-Aktivisten, in denen es beispielsweise heiße, Gerechtigkeit und Freiheit für die palästinensischen Flüchtlinge seien "unvereinbar mit der Existenz des Staates Israel".

Ziel der Kampagne sei es, sagt Doris Ghannam von BDS-Deutschland , "die Besetzung und Kolonisation allen arabischen Landes" zu beenden. Was mit "allen arabischen Landes" gemeint ist, wirft Fragen auf. BDS-Deutschland erklärte, man beziehe sich auf alle Gebiete, die 1967 von Israel militärisch besetzt wurden - also Westjordanland, Gazastreifen und Golan-Höhen.

Keine Kritik von BDS höre man darüber, "dass die Palästinenser seit Jahrzehnten in den arabischen Ländern in zum Teil elenden Verhältnissen leben, oftmals nicht arbeiten dürfen und nicht die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes erhalten können", sagt Weißbarth. Für BDS seien diese Menschen nur dann von Interesse, wenn sie deren Schicksal gegen Israel verwenden könnten.

Diese Resolution wurde 1948 in der UN-Vollversammlung angenommen, von mehreren arabischen Staaten allerdings abgelehnt. In der Resolution heißt es, dass es Flüchtlingen zum praktisch frühesten möglichen Zeitpunkt erlaubt werden solle, zurückzukehren - wenn sie in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollten.

Das Thema Flüchtlinge spielt eine zentrale Rolle in der Debatte. BDS teilte mit, man wolle erreichen, dass Israel die "Rechte der palästinensischen Flüchtlinge, in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum zurückzukehren, wie es in der UN-Resolution 194 vereinbart wurde, respektiert, schützt und fördert".

Vergleich zu Südafrika

Viele BDS-Aktivisten setzen die Situation in Israel mit der Apartheid in Südafrika gleich. Der in Südafrika geborene Autor Benjamin Pogrund, der mittlerweile in Israel lebt, schrieb in der "New York Times", er habe selbst mehr als 25 Jahre über dieses System berichtet. In dieser Zeit hatte sich Journalist unter anderem mit Nelson Mandela angefreundet.

BDS-Aktivisten - hier bei einer Demo in Rom - vergleichen die Situation in Israel mit der Apartheid in Südafrika.

Pogrund betont, in Israel gebe es durchaus Benachteiligungen für arabische Bürger und auch Rassismus, doch dies sei nicht mit Südafrika zu vergleichen. So gebe es Araber, die hochrangige Posten an Gerichten oder Universitäten hätten. In Krankenhäusern arbeiteten jüdische und arabische Ärzte gemeinsam - und versorgten jüdische und arabische Patienten. Dies sei in Südafrika undenkbar gewesen. Zudem hätten arabische Israelis die vollen Bürgerrechte. In der Knesset gibt es arabische Parteien.

Pogrund wirft BDS vor, es sei zynisch, im Namen der Menschenrechte die Situation in Israel mit der im früheren Südafrika gleichzusetzen. Das meint auch Samuel Salzborn von der TU Berlin. Er sagt:

Die BDS-Bewegung bezieht sich in ihrer Kampagne zur Selbstlegitimation explizit auf den "Kampf der Südafrikaner gegen die Apartheid", was doppelt falsch ist, weil Israel keine ethnisch diskriminierende Staatsangehörigkeitsregelung hat und überdies - im Unterschied zum rassistischen Südafrika - kein autoritäres Regime ist, sondern die einzige Demokratie in der Region.

Im Interview mit dem ARD-faktenfinder betont BDS-Sprecherin Ghannam, die Kampagne sei lediglich "vom Kampf gegen Apartheid in Südafrika inspiriert" worden. Es gehe nicht um einen Vergleich. Eine Gleichsetzung dieser beiden Systeme ignoriere "deren unterschiedliche Ausgangslage und geschichtliche Entwicklung". Obwohl BDS-Deutschland betont, man wolle die Systeme nicht gleichsetzen, benutzt man allerdings diesen Begriff und schreibt, dass Israel ein "Apartheid-Regime" sei.