Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat vor Betrügern gewarnt, die sich als Mitarbeiter der Behörde ausgeben. Telefonisch drohen die Unbekannten mit Abschiebungen, sollten Flüchtlinge nicht einen bestimmten Geldbetrag bezahlen.

Von Patrick Gensing, tagesschau.de

Unbekannte versuchen, mit der Angst vor Abschiebungen Geld zu machen. So warnt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vor Betrügern, die sich telefonisch als Mitarbeiter der Behörde ausgeben. Sie fordern, dass Flüchtlinge einen bestimmten Geldbetrag bezahlen, um eine angeblich bevorstehende Abschiebung zu verhindern.

Das BAMF betont in einer Mitteilung, diese Anrufe würden nicht von dem Amt stammen. Wer solche Anrufe erhalte, solle sich an die Behörde wenden. Auf keinen Fall sollten die von solchen Anrufen Betroffenen persönliche Daten oder Informationen herausgeben - und kein Geld an die Erpresser zahlen.