Sind die Klagen über die Bahn also übertrieben? Nein, denn die Zahl ergibt sich aus den Werten aus dem Nah- und Fernverkehr insgesamt, die aber stark voneinander abweichen.

Die Bahn hat in der vergangenen Woche mitgeteilt , im Jahresdurchschnitt 2018 seien 93,5 Prozent aller Züge der Bahn pünktlich gewesen.

5:59 Minuten zu spät bedeutet noch pünktlich

Generell gilt: Die Bahn registriert einen Zug als pünktlich, wenn er weniger als sechs Minuten verspätet an einer Haltestelle oder am Endbahnhof einfährt. Verspätungen von sechs Minuten oder mehr sind vor allem bei S-Bahnen sehr selten, dementsprechend fallen die Pünktlichkeitswerte im Nahverkehr hoch aus - und ihr Anteil an der Gesamtstatistik ist besonders groß.

So teilt die Bahn in den Erläuterungen zu den Pünktlichkeitswerten mit, die Statistik bilde "die mehr als 700.000 Fahrten von DB-Personenzügen eines Monats ab". Dabei werden alle Verkehrshalte der mehr als 20.000 monatlichen Fahrten im Fernverkehr sowie der mehr als 680.000 monatlichen Fahrten im Nahverkehr - inklusive aller S-Bahnen - berücksichtigt.

Für Pendler können aber auch Züge, die von der Bahn als pünktlich ausgewiesen werden, zum Problem werden, wenn beispielsweise ein Anschlusszug wegen einer Verspätung von fünf Minuten nicht mehr erreicht wird.