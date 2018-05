AfD-Chef Gauland sprach bei "Anne Will" von 600.000 Ausländern, die nicht abgeschoben werden könnten. Die Redaktion präsentierte deutlich niedrigere Zahlen. Der Grund für den Unterschied liegt vor allem im Betrachtungszeitraum.

Von Wolfgang Wichmann, tagesschau.de

Eine Aussage von AfD-Chef Alexander Gauland in der Sendung "Anne Will" hat für Aufsehen gesorgt: "Wir haben 600.000, die nicht abgeschoben werden können." Gauland bezog sich laut eigener Aussage auf einen Bericht der "Welt" über abgelehnte Asylantragsteller. Und er ergänzte: "... und die Hälfte davon hat gar keinen Abschiebegrund." Gauland meinte wohl Abschiebehindernisse. Darunter versteht das BAMF beispielsweise die Verweigerung der Behörden im Zielland, Staatsbürger wieder aufzunehmen oder Probleme bei der Erstellung von Reisedokumenten.

"Woher haben Sie diese Zahlen", entgegnete Moderatorin Anne Will. Aus der "Welt", antwortete Gauland. Will verwies auf eigene Zahlen und ergänzte: "Und die Kollegen der 'Welt' werden das dann sicherlich auch schnell korrigieren." Ein Einspielfilm präsentierte folgende Fakten: Derzeit gebe es in Deutschland 230.000 Ausreisepflichtige (Stand März 2018). Davon seien 170.000 geduldet. 60.000 Personen müssten also abgeschoben werden. Die Zahlen von Gauland und Will blieben in der Sendung nebeneinander stehen.