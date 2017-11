Rechtsextreme Fake News Anonym hetzen via Russland

Es handelt sich um den syrischen Journalisten Hussam al Zahar, der im Herbst 2015 nach Deutschland gekommen war, mittlerweile in Hamburg lebt und das Magazin "Flüchtling" initiiert hat - was ihm Anerkennung eingebracht hat, aber auch viele Hasskommentare im Netz.

Eine Woche später berichteten Medien über den Vorfall. Im Netz brach daraufhin eine Flut von Hasskommentaren los, da der mutmaßliche Täter aus Syrien stammt. Ob er ein Flüchtling ist oder schon länger in Deutschland lebt, ist laut Polizei übrigens nicht bekannt. Unter anderem die AfD Bayern instrumentalisierte die Tat, um Stimmung gegen Migranten zu schüren. In einem Bericht von "Anonymous News" wurde zudem das Foto eines Mannes verwendet, der nichts mit der Tat zu tun hat.

Zuletzt griff "Anonymous News" (AN) Medienberichte über einen sexuellen Übergriff in Berlin auf. Dort hatte sich ein 23-Jähriger am Nachmittag des 3. Novembers im Görlitzer Park an einem Pony vergangen. Der Mann wurde gefasst und angezeigt.

Anonymous-Netzwerk distanziert sich

Das Kennzeichen von Anonymous: Guy-Fawkes-Masken

Bei den anonymen Nachrichten handelt es sich um kein Projekt der internationalen Anonymous-Bewegung - auch wenn der Name und das Logo mit Guy-Fawkes-Maske dies suggerieren sollen. Vielmehr haben sich Aktivisten des internationalen Kollektivs mehrfach von "Anonymous News" distanziert. Und tatsächlich spricht alles dafür, dass es sich um das Medienprojekt von Rechtsextremen handelt, die sich bei den Symbolen der Anonymous-Bewegung bedient haben.

Hervorgegangen ist die Internet-Seite aus dem Facebook-Projekt "Anonymous Kollektiv Deutschland", das enorme Reichweiten erzielen konnte: Zwei Millionen Nutzer folgten der Facebook-Seite; viele davon wohl, weil sie nicht erkannt hatten, dass es keine "echte" Anonymous-Seite war. Wegen Hetze und Hassinhalten wurde die Facebook-Seite aber im Mai 2016 von dem Netzwerk gelöscht. Nur wenige Tage später ging die Website "Anonymous News" online - registriert in Moskau.

Laut diversen Indizien, Medienberichten und Recherchen soll ein Mario R. ein Betreiber des Projekts sein. Der Thüringer wird zudem verdächtigt, die Seite "Migrantenschreck.ru" verantwortet zu haben. Über "Migrantenschreck" wurden Waffen verkauft, die in Deutschland verboten sind. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelte wegen des Verdachts auf illegalen Waffenhandel, Volksverhetzung, Bedrohung und Nötigung. Im Zuge der Ermittlungen führte die Polizei Razzien in mehreren Bundesländern durch. Gegen Mario R. liegen zudem mehrere Anzeigen vor, unter anderem wegen Prozessbetrugs und Meineids. Auch der Grünen-Politiker Volker Beck zeigte den Rechtsextremen an. R. setzte sich angeblich Mitte 2016 ins Ausland ab.

Trotz der Anzeigen und Ermittlungen deutscher Behörden kann Anonymousnews.ru gezielte Falschmeldungen und Hass-Inhalte verbreiten - dank der Registrierung in Russland. Domains mit der Endung ".ru" können in Moskau bei dem "Coordination Center for TLD RU" angemeldet werden - vergleichbar mit der Denic in Deutschland. Doch während in Deutschland ein Ansprechpartner bei einer Denic-Abfrage ersichtlich sein muss, bietet das russische Pendant einen besonderen Service an: Für 390 Rubel (gut fünf Euro) pro Jahr werden die Kontaktdaten vor Abfragen geschützt.

Die Betreiber der Website müssen sich zwar bei der russischen Registrierungsstelle offenbaren, für die Öffentlichkeit gibt es hingegen keine Transparenz.