Bilel Ben A. war einer der engsten Freunde von Amri. Noch am Abend vor dem Anschlag saßen die Männer beim Abendessen zusammen, am Tattag telefonierten sie wohl miteinander. Auf dem Mobiltelefon von Ben A. fanden Ermittler Fotos vom Breitscheidplatz - allerdings bereits neun Monate vor dem Attentat aufgenommen.

Laut "Focus" soll ein bislang "unter Verschluss gehaltenes Video" einer Überwachungskamera existieren. Darin soll zu sehen sein, wie Amri die Fahrerkabine des Tat-LKW verlässt und flieht. Die Aufnahme zeige zudem, so der "Focus", wie eine Person mit blauen Einweghandschuhen, bei dem es sich um Ben A. handeln soll, einen Mann mit einem Kantholz niederschlage, um Amri die Flucht zu ermöglichen.

Diese Videoaufnahme war Mitgliedern der Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse im Bundestag sowie im Berliner Abgeordnetenhaus am Freitag nicht bekannt. Auch Berichte, wonach ein solches Video dem Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr) gezeigt wurde, wurden nicht bestätigt.

Es existiert jedoch die Aufnahme einer privaten Überwachungskamera, die auf dem "Europacenter" montiert war und den Breitscheidplatz aus größerer Distanz filmte. Das Video, das vom BKA ausgewertet wurde, wird allerdings nicht unter Verschluss gehalten, sondern ist Mitgliedern der Untersuchungsausschüsse zugänglich gemacht worden.

Es zeigt, wie der Lkw am Abend des 19. Dezember 2016 in die Stände des Weihnachtsmarktes rast und dann zum Stehen kommt. Die Überwachungskamera soll automatisch geschwenkt haben, ein großer Teil des unmittelbaren "Nachtat-Geschehens" soll daher nicht erkennbar sein.

Zwölf Menschen starben bei dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt.

Das BKA hatte außerdem kurz nach dem Anschlag eine Fotoaufnahme erhalten, die einen jungen Mann mit blauen Handschuhen zeigt. Das Bild soll am Tatabend aufgenommen worden sein, allerdings zwischen 21:31 Uhr und 21:33 Uhr - also rund eineinhalb Stunden nach dem Attentat. Die Person, so notierte das BKA, sei durch weitere Ermittlungen "nicht als Ben A. identifiziert" worden. Es sei zudem nicht klar, ob sich Ben A. am Abend des Anschlags überhaupt auf dem Breitscheidplatz aufgehalten habe. Im Gegenteil legt ein Selfie wohl den Schluss nahe, dass sich der Extremist zum Tatzeitpunkt in seiner Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Spandau aufgehalten habe.

Es wurden mehrere Fotos auf einem Mobiltelefon von A. festgestellt, die den Weihnachtsmarkt nach dem Attentat zeigen. Ben A. gab in Vernehmungen durch das BKA an, die Aufnahmen habe er nicht selbst gemacht, sondern sie seien ihm geschickt worden. Das zuständige Fachreferat im BKA stellte fest, dass die Fotos "im Internet im Zusammenhang mit Pressemitteilungen und bei sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook zu finden" seien. Ben A. habe sie per Facebook geschickt bekommen und wohl tatsächlich nicht selbst gemacht.

Eine Tatbeteiligung von Ben A. ist bislang also nicht bewiesen.