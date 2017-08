Was aber macht die Tat dann zu einem islamistischen Terroranschlag? Die Bundesanwaltschaft spricht davon , "dass sich der Beschuldigte selbst radikalisiert hat". Zu der Messerattacke entschloss er sich erst am Tattag, "verbunden mit der Hoffnung, als Märtyrer zu sterben", so die Ermittler. Die Tatwaffe hatte er weder vorher besorgt noch mitgebracht, sondern einem Supermarktregal entnommen.

Abgrenzung zwischen Terror und Amok oft schwierig

Die Frage, ob es sich um Terrorismus oder Gewaltakte psychotischer Täter handelt, stellen sich die Ermittler in den letzten Jahren immer häufiger: Denn die Zahl der Fälle, in denen eine solche Abgrenzung nicht sofort eindeutig erscheint, nimmt zu. So wurde beim Amoklauf von München im Juli 2016 zunächst vermutet, es handle sich um einen terroristischen Anschlag. Umgekehrt war der islamistische Attentäter, der ebenfalls im Juli 2016 im fränkischen Ansbach einen Sprengsatz zündete, zuvor bereits in stationärer Behandlung in der Psychiatrie des Bezirksklinikums gewesen.

Auch der Mann, der mit einem Lastwagen auf der Promenade von Nizza in eine Menschenmenge raste und 86 Menschen ermordete, war in seiner Jugend in psychiatrischer Behandlung und hatte verschiedene Psychopharmaka eingenommen. Nachbarn berichteten, seine Lebensweise sei völlig unislamisch gewesen, er habe Alkohol getrunken, Drogen konsumiert und Schweinefleisch gegessen. Zumindest der Drogenkonsum wurde auch beim Attentäter von Berliner Breitscheidplatz nachgewiesen, auch er steuerte einen LKW in eine Menschenmenge.

Die Mitbewohner im Flüchtlingsheim des Hamburger Tatverdächtigen Ahmad A. berichten ebenfalls, dass dieser getrunken und "viel gekifft" habe, bevor er plötzlich damit aufhörte, anfing zu beten und islamistische Parolen zu skandieren. Sowohl seinem Umfeld als auch den Beamten des Verfassungsschutzes, die ihn befragten, erschien der Mann psychisch labil. Ein Mitbewohner berichtete der Zeitung "Die Welt", A.'s Hinwendung zum Islam sei immer nur phasenweise gewesen, er sei "muslimisch geworden, um sich zu beruhigen". Danach sei er wieder "normal" gewesen.