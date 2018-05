Die Vizepräsidentin des Bundestags, Claudia Roth, fordere "mehr Entgegenkommen der Gesellschaft hinsichtlich der Muslime im Land" ein. "Ein Verkaufsverbot für Alkohol während des Ramadans sei ein 'wichtiges Zeichen für die Toleranz'." So beginnt ein Artikel der Satire-Seite "Berlin Express". Die Überschrift lautet: "Claudia Roth: Im Ramadan soll ein Verkaufsverbot für Alkohol bestehen".

Eine Satire-Seite meldet, die Grünen-Politikerin Roth fordere ein Alkoholverbot in Deutschland während des Ramadan. Nutzer in sozialen Netzwerken glauben die Meldung - und beschimpfen die Politikerin.

Auf Anfrage des ARD-faktenfinder an das Abgeordnetenbüro von Roth hieß es, dort seien bereits mehrere Zuschriften zu der Meldung eingegangen. Einige wollten wissen, ob diese Nachricht tatsächlich wahr sei, andere Zuschriften seien höchst beleidigend.

Auf einigen rechten Blogs wurde zwar mittlerweile darauf hingewiesen, dass es sich bei der Geschichte um eine Satire handele, dennoch wird Roth heftig beleidigt. "Natürlich sollte Fatimah Roth endlich Burka tragen! Alleine schon, um ihr eher 'unschönes' Äußeres nicht mehr ertragen zu müssen!", heißt es beispielsweise in einem Kommentar. Auf "Philisophoa Perennis" heißt es: "Das sensible Naturell von Roth leidet ohnehin schon unter dem Dauerbeschuss von Hassmails."

Nutzer wiesen Steinbach auf den satirischen Hintergrund hin, was Steinbach mit der Antwort kommentierte, Roth werde "von vielen schon längst als Satire wahrgenommen".

Obwohl es sich also um eine Satire handelt, nehmen einige Nutzer die Meldung ernst. Die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative NRW teilte die Geschichte auf Twitter und kommentierte: "Für uns ist das ein absolutes No-Go. Wer hier her kommt, lebt unsere Werte. Wir unterwerfen uns nicht dem #Islam."

Satire über Essen ernstgenommen

Erst in der vergangenen Woche hatte das ungarische Staatsfernsehen gemeldet, die Stadt Essen werde während des Ramadan in Fasten umbenannt. Die neuen Schilder seien schon aufgestellt worden, hieß es mit Kameraschwenk auf den Bericht, der das zeigen soll. Ein Beweis für die Islamisierung Deutschlands - so die Botschaft. Doch auch hier handelte es sich um eine Satire.