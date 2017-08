In diesem Fall hatte eine Schweizer Nutzerin das Foto zur kostenlosen Verwendung ohne weitere Beschränkungen ins Netz gestellt. Die AfD habe nicht um eine Nutzungserlaubnis gebeten - diese war aber auch rechtlich nicht erforderlich, sagte sie dem ARD-faktenfinder. Nun habe sie aber reagiert: " Ich habe darum gebeten, dass die AfD in Zukunft auf die Nutzung meiner Bilder verzichtet."

Die Forderung des AfD-Kreisverbandes Nürnberg war alles andere als kontrovers und hätte auch von Grünen oder CDU stammen können: "Ärztliche Versorgung auf dem Land sicherstelllen" und "grundlegende Probleme beseitigen" hieß es auf ihren auf Facebook und Twitter veröffentlichten Bild-Tafeln. Darunter einer der Wahlkampf-Slogans der Partei: "Hol dir dein Land zurück". Mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass sich die auf dem auf dem Bild gezeigte Berglandschaft weder in Franken noch sonst irgendwo in Deutschland befand.

Fotografen sehen Rechtsverstöße

Im Frühjahr hatte das NDR-Medienmagazin ZAPP über weitere Fälle berichtet, in denen die Bundespartei Fotos ausländischer Fotografen in Zusammenhang mit ihren eigenen Botschaften in den sozialen Medien verwendet hatte - obwohl diese "nur zur Verwendung für redaktionelle Zwecke" angeboten wurden oder in den Nutzungsbedingungen politische Zwecke explizit ausgeschlossen wurden. Auch Wikipedia-Mitarbeiter sahen ihre Rechte durch die Verwendung ihrer Fotos durch die AfD verletzt. In einigen Fällen wurden die Fotos inzwischen von der AfD enfernt. Mehrere betroffene Fotografen kündigten die Prüfung rechtlicher Schritte an. Der Berliner Fotograf Christian Mang sagte dem ARD-faktenfinder, er gehe gegen verschiedene AfD-Profile wegen unerlaubter Nutzung seiner Fotos vor und habe schon teilweise Erfolg gehabt.