AfD-Spitzenkandidatin Weidel Mut zur Wahrheit?

AfD-Spitzenkandidatin Weidel setzt im Wahlkampf auf mehrere Thesen, die grob irreführend sind. So behauptete sie, nur 0,5 Prozent der Flüchtlinge seien laut Grundgesetzt asylberechtigt. Beim Thema Stickoxide versucht Weidel, Stimmung mit falschen Grenzwerten zu machen.

Von Melanie Bender, WDR & Patrick Gensing, tagesschau.de

Die AfD attestiert sich selbst "Mut zur Wahrheit". Doch bei mehreren Themen nimmt es Spitzenkandidatin Alice Weidel nicht ganz genau mit den Fakten - insbesondere bei der Flüchtlingspolitik.

So behauptete Weidel mehrfach, nur ein halbes Prozent der Flüchtlinge in Deutschland sei laut Grundgesetz asylberechtigt. Dieser Wert ist jedoch irreführend: So wurden 2016 insgesamt bei knapp 700.000 Asyl-Entscheidungen mehr als 256.000 Menschen als Flüchtlinge anerkannt, also rund 37 Prozent. Weniger als ein halbes Prozent erhielt nach Artikel 16a des Grundgesetzes die Rechtsstellung als Flüchtling - und die große Mehrheit nach Paragraf 3 Absatz 1 des Asylgesetzes. Darin heißt es:

Ein Ausländer ist Flüchtling im Sinne des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559, 560), wenn er sich

1. aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe

2 .außerhalb des Landes (Herkunftsland) befindet, a) dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will oder b)in dem er als Staatenloser seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in das er nicht zurückkehren kann oder wegen dieser Furcht nicht zurückkehren will.

Die Quote der positiv beschiedenen Asylanträge (Anerkennung als Flüchtling, subsidiärer Schutz, Abschiebeverbot), die sogenannte Gesamtschutzquote für Flüchtlinge, lag 2016 sogar bei 62,4 Prozent. Für das laufende Jahr liegt sie bei 44,4 Prozent.

Weidel bezieht sich mit der Zahl von 0,5 Prozent also offenkundig auf Flüchtlinge, die nach einem bestimmten Paragrafen anerkannt wurden - die überragende Mehrheit der positiven Bescheide, die auf dem Asylgesetz basieren, klammert sie aus.