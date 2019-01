Ebenfalls eine wichtige Rolle in dem Gutachten spielt der Revisionismus. So sei es bemerkenswert, dass in der Jungen Alternative "eine breite Bereitschaft zu bestehen scheint, Verbrechen des Nationalsozialismus zu verharmlosen und zu relativieren". Die wiederholte Forderung, den vermeintlichen "Schuldkult" zu beenden, sei ebenfalls dazu geeignet, NS-Verbrechen zu relativieren. Auch AfD-Landesverbände greifen Aspekte auf, die Anknüpfungspunkte für geschichtsrevisionistische bzw. NS-relativierende Ansichten eröffnen könnten.

In diesem Kontext spielt AfD-Funktionär Björn Höcke eine besondere Rolle. Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass er unter dem Pseudonym "Landolf Ladig" in einer Neonazi-Postille geschrieben habe. In der Gesamtschau, so heißt es, sei eine Identität zwischen "Ladig" und Höcke "angesichts der plausibilisierten Faktendichte nahezu mit Gewissheit anzunehmen". Der Verfassungsschutz bezieht sich dabei auf Recherchen des AfD-Experten Andreas Kemper.

Die analysierten "Ladig"-Texte bringen demnach eine zweifelsfrei verfassungsfeindliche Haltung sowie eine "dezidiert positive Bezugnahme auf den historischen Nationalsozialismus als Idee" zum Ausdruck. Dazu komme eine "radikalrevisionistische Umdeutung der den Zweiten Weltkrieg auslösenden Ursachen".

Höcke soll als "Landolf Ladig" in einem Neonazi-Heft geschrieben haben.

Auf Höcke bezieht sich wiederum unter anderem Parteichef Alexander Gauland - beispielsweise in einer Rede auf dem Kyffhäusertreffen 2017. Weniger scharf als Höcke stelle auch Gauland das Diktum auf, "unsere Identität" solle zerstört werden. Man solle wieder "stolz […] sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen". Gauland setze die Weltkriege gleich - heißt es in dem Gutachten - verkenne "vollends den Charakter der Wehrmacht als Machtinstrument in einem ideologisch geprägten Weltanschauungs- und Vernichtungskrieg" sowie die Beteiligung von Wehrmachtseinheiten am Holocaust.