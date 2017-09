Die AfD zieht erstmal in den Bundestag ein, die FDP kehrt zurück. Zu ihren Fraktionen werden viele Mitglieder gehören, die bislang in einem Landtag sitzen. Dort beginnt nun das große Stühlerücken. Von Kristin Becker, SWR, und Patrick Gensing, tagesschau.de Erstmals sitzen sieben Parteien in sechs Fraktionen im Bundestag. Neu zieht die AfD in das Parlament ein, die FDP kehrt zurück. Zu diesen beiden künftigen Fraktionen werden mehr als 150 Abgeordnete gehören - darunter zahlreiche Politiker, die derzeit in einem Landtag sitzen. Damit kommt auch in die Landesparlamente Bewegung - und viele Ersatzkandidaten können sich freuen.

Gauland wollte eigenen Nachrücker ausschließen Auch wenn noch nicht endgültig ausgerechnet ist, wer alles zu den Fraktionen gehören wird, sind einige Personalien bereits klar. So wird AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland sicher im Bundestag dabei sein - bislang ist er Fraktionschef in Brandenburg. Gaulands Nachrücker im Landtag sorgte bereits für Aufsehen: Jan-Ulrich Weiß ist sogar in der eigenen Partei umstritten, Gauland selbst hatte einen Ausschluss seines designierten Nachfolgers angestrebt, war damit aber gescheitert. Weiß war wegen einer antisemitischen Karikatur angeklagt, jedoch freigesprochen worden. Analyse AfD - die Frustfraktion Was ist von der neuen Fraktion zu erwarten? Und wird die Partei sich halten können? | mehr Aus Sachsen kann Frauke Petry in den Bundestag einziehen, bislang ist sie Fraktionsvorsitzende in Dresden. Da auch ihr Fraktionskollege Detlev Spangenberg der AfD-Fraktion in der Hauptstadt angehören dürfte, könnte der Chef der AfD in Freital, Norbert Mayer, in den Landtag folgen.

Von Düsseldorf nach Berlin Das Gesicht des FDP-Erfolgs bei der Bundestagswahl ist Christian Lindner, Fraktionschef in Nordrhein-Westfalen. Seinen Posten in Düsseldorf wird wohl Fraktionsvize Joachim Stamp übernehmen. Ebenfalls in die neue FDP-Bundestagsfraktion wechselt Wolfgang Kubicki, er verlässt den Landtag in Schleswig-Holstein. Christian Linder wechselt nach Berlin. Aus Brandenburg kommt Gauland, aus dem EU-Parlament von Storch. Für die Nachrücker in den Landtagen gelten jeweils bundeslandspezifische Regelungen. Diese sind in den Landeswahlgesetzen und -ordnungen nachzulesen. So können in Baden-Württemberg Parteien in jedem Wahlkreis einen Bewerber und einen Ersatzbewerber vorschlagen, der ggf. nachrückt. In den meisten anderen Bundesländern sind die Landeslisten relevant. In Nordrhein-Westfalen und Sachsen rückt beispielsweise derjenige nach, der als nächstes auf der Landesliste steht - vorausgesetzt er ist nicht inzwischen aus der Partei ausgeschieden. Ist die Liste allerdings erschöpft, bleibt der Sitz leer. Die Nachrücker lassen sich auf den Online-Seiten der Parlamente einsehen, hier beispielsweise die Listen für Hamburg und Schleswig-Holstein.