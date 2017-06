Auf der Plattform Indymedia haben Unbekannte das Protokoll einer AfD-WhatsApp-Gruppe veröffentlicht. Die dort zu findenden Aussagen bringen die Partei nun in Bedrängnis.

"Deutschland den Deutschen" schreibt er am 23.05.2017 und garniert das Statement mit einem Smiley. Noch im April hatte die AfD ihren Schweriner Abgeordneten Ralph Weber für ähnliche Äußerungen abgemahnt , denn, so die damalige Begründung: "Ein anerkannter Grundsatz der AfD ist (…) die Ablehnung von jeglichem Rassismus."

An anderer Stelle werden mögliche Schulungsinhalte diskutiert - und der AfD-Landesvorsitzende André Poggenburg fragt den Bedarf nach einer Weiterbildung in Sachen "Erweiterung der Außengrenzen" ab. Eine besonders brisante Stelle im Chatverlauf stammt ebenfalls von Poggenburg.

Mit der "Machtübernahme", so schrieb ein Mitglied am 18. Februar 2017, "muss ein Gremium alle Journalisten und Redakteure überprüfen und sieben. Chefs sofort entlassen, volksfeindliche Medien verbieten."

Exklusive Infos zum Höcke-Ausschluss

Gedacht war die aus rund 200 Mitgliedern bestehende Gruppe, so ihr Initiator, der AfD-Landtagsabgeordnete Andreas Mrosek gegenüber der WAZ-Gruppe, ursprünglich zum Austausch zum Beispiel über Medienberichte, Events oder exklusive Hintergrundinfos. So schrieb André Poggenburg am 13. Februar 2017:

Morgen Leute, im BuVo wurde gerade beschlossen PAV Höcke, mit 4 Gegenstimmen. Hier wollen einige den Machtkampf auf die Spitze treiben, egal wie das nach außen wirkt.

Doch offenbar konnten die Administratoren nicht verhindern, dass der Chat von einigen Teilnehmern auch anders genutzt wurde. Poggenburg selbst mahnte zwar noch im Februar, dass in der Gruppe "irgendwelche innerparteilichen Fehden" nichts zu suchen hätten, doch an den Stellen des Chats, die sich an der Grenze zur Strafbarkeit bewegen, griff auch er nicht ein, ebensowenig wie andere Administratoren.