Die AfD hat der ARD auf Facebook vorgeworfen, sie habe sich "zunächst geweigert", über den gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen in Kandel zu berichten. Eine falsche Behauptung, die sich auf Facebook tausendfach verbreitet.

Von Patrick Gensing, tagesschau.de

Mit einem Trauergottesdienst haben am Donnerstag in Kandel mehrere Hundert Menschen Abschied von der getöteten 15-jährigen Mia genommen. Sie war am 27. Dezember in einem Drogeriemarkt des Ortes erstochen worden. Tatverdächtig ist der Ex-Freund der Schülerin, ein Flüchtling aus Afghanistan.

In der ARD berichtete dem Regionalprinzip folgend zunächst der SWR über das Gewaltverbrechen - beispielsweise die Fernsehsendung SWR aktuell am 28. Dezember. Die tagesschau beobachtete das Thema zunächst. Marcus Bornheim, zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell, schrieb am gleichen Tag zu dem journalistischen Umgang mit solchen Verbrechen im tagesschau-blog:

Warum waren wir so zögerlich? Das hat einen guten Grund. Nach allem, was wir bisher wissen, handelt es sich um eine Beziehungstat. So schrecklich sie gewesen ist, vor allem für die Eltern, Angehörigen und Bekannten - aber tagesschau und tagesschau.de berichten in der Regel nicht über Beziehungstaten. Zumal es hier um Jugendliche geht, die einen besonderen Schutz genießen. [...] Wir werden diesen Fall weiter beobachten.

Angesichts der bundesweiten Aufmerksamkeit vermeldete die tagesschau dann am Abend in der Ausgabe um 20 Uhr das Verbrechen. Danach berichteten tagesschau, tagesthemen sowie tagesschau.de mehrfach über Kandel und die anschließenden Diskussionen.