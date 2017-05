Die AfD macht mit einem Fake Stimmung gegen Bundesjustizminister Maas. AfD-Politiker Höcke veröffentlichte auf Facebook ein Bild, auf dem das neue Buch von Maas zu sehen ist. Allerdings wurde der Titel verfälscht.

Von Patrick Gensing, tagesschau.de

Die AfD-Fraktion in Thüringen hat auf Facebook ein gefälschtes Bild veröffentlicht, um damit Bundesjustizminister Heiko Maas zu attackieren. "Im Endspurt vor der Bundestagswahl fallen bei den Blockparteien die letzten Hemmungen", schrieb AfD-Fraktionschef Björn Höcke am 30. Mai auf Facebook zu dem Bild. Mit dem Begriff "Blockparteien" will Höcke offenkundig das politische System in der Bundesrepublik mit dem der DDR gleichsetzen. Im Folgenden heißt es dann weiter:

wie bei totalitären verschwimmen die Grenzen der Gewaltenteilung: Ein Justizminister mißbraucht sein Amt, um Druck auf Unternehmen wie Facebook auszuüben, damit diese rechtzeitig vor der Wahl die freie Meinungsäußerung beschneiden.

Damit dürfte die AfD das umstrittene Gesetz von Maas zu Hass im Netz anspielen. Darüber hinaus, so heißt es weiter, versuche sich der Justizminister auch als Buchautor. Gezeigt wird dazu ein Foto des neuen Buchs von Maas mit dem Titel "Aufstehen statt wegducken". Während dieser Titel korrekt abgebildet wurde, ist die Zeile darunter gefälscht. Im Original lautet diese "Eine Strategie gegen rechts". Auf dem Bild der AfD steht aber "Eine Strategie gegen das Recht".

Ein Hinweis darauf, dass diese Zeile des Buchcovers gefälscht wurde, fehlt. Es wird somit suggeriert, Maas habe ein Buch geschrieben, in dem eine Strategie gegen "das Recht" entwickelt werde.

Mehr als 250 mal wurde das gefälschte Bild bereits auf Facebook geteilt - und die Kommentare zu dem Höcke-Posting fallen dementsprechend aus: "Volksverräter wir wählen euch ab!!", schreibt Tommy Hofer. "Dieser Juztizminister wird in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr existieren", meint Matthias Ketscher. Und Dirk von Rheinsberg möchte Politiker am liebsten gleich ins Gefängnis stecken:

Die Altparteien Politiker sind der letzte Müllhaufen von Deutschland. Unwählbar. Volksverräter. Zu DDR-Zeiten hätten sie die alle eingesperrt wegen Volksverrat. Widerliche Knallköpfe.

Eine Anfrage des ARD-faktenfinder, wieso ein verfälschtes Cover gezeigt wird, wurde an AfD-Fraktionschef Höcke gestellt.