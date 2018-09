AfD im Bundestag Topthema Ausländer

Am 24. September 2017 ist die AfD in den Bundestag eingezogen. Seitdem stellt sie die größte Oppositionsfraktion im deutschen Parlament. Besonders auffällig bei der AfD-Fraktion: die männliche Dominanz. Unter den 92 Abgeordneten finden sich lediglich zehn Frauen.

Vor einem Jahr ist die AfD in den Bundestag eingezogen. In ihrer parlamentarischen Arbeit setzt die Fraktion vor allem auf ein Thema: Ausländer. Das belegt eine Auswertung des ARD-faktenfinder .

In Relation zur Zahl der Abgeordneten hat die AfD bislang also weniger Gesetzentwürfe vorgelegt als die anderen Oppositionsfraktionen. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die AfD als Neuling im Bundestag zunächst überhaupt arbeitsfähig werden musste.

Thematischer Schwerpunkt war aber das Thema Migration: So legte die AfD einen Gesetzentwurf vor, der bei der Staatsbürgerschaft die Optionspflicht wieder einführen sollte . Eine weitere Vorlage sollte den Schutz vor ausländischen Gefährdern verbessern, ein weiterer beschäftigte sich mit der Feststellung von Volljährigkeit bei Ausländern und ein anderer Entwurf sollte das Aufenthaltsgesetz ändern und jeglichen Familiennachzug verhindern. Auffällig ist: Die AfD wollte vor allem bestehende Gesetze oder Regelungen ändern oder abschaffen.

Die Themen reichten dabei von der "Rechtsstellung und Finanzierung parteinaher Stiftungen", der Aufhebung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes bis zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Zudem wollte die AfD die deutsche Sprache im Grundgesetz festschreiben lassen und das Deutsche-Welle-Gesetz ändern, um die "Anzahl der staatlichen oder staatsnahen Mitglieder in den Aufsichtsgremien" zu reduzieren.

Wie sieht die Bilanz der parlamentarischen Arbeit nach einem Jahr aus? Die AfD hat seit der konstituierenden Sitzung im Oktober 2017 zwölf Entwürfe für Gesetze in den Bundestag eingebracht. Keiner davon wurde vom Bundestag verabschiedet.

Die Fraktion wollte beispielsweise einen Untersuchungsausschuss zur Asyl- und Migrationspolitik einsetzen, die CO2-Grenzwerte für Pkw in der EU neu festlegen lassen und forderte, die Polizeiliche Kriminalstatistik um das Tatmittel Messer zu erweitern. Außerdem beantragte die AfD, die Energie- und Klimaschutz-Zwischenziele 2030 aufzugeben und verlangte eine "faktenbasierte Klima- und Energiepolitik".

Drei große Anfragen stellte die AfD: Zu Rücküberweisungen von Flüchtlingen und Migranten, zur Aufarbeitung der Provenienzen von Kulturgut aus kolonialem Erbe in Museen und Sammlungen sowie zu den Ereignissen in Chemnitz Ende August und Anfang September.

Oft fragt die AfD auch zum Thema "Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen". In diesem Bereich geht es beispielsweise um die Zusammensetzung der Islam-Konferenz, Rechte von Minderheiten oder Gender-Studies.

Auch die Europapolitik wird in den kleinen Anfragen kaum thematisiert, obwohl sich die AfD in ihrer Gründungsphase diesem Thema besonders verschrieben hatte.

Ähnlichkeiten zu Landesparlamenten

Die AfD-Fraktion ist also von Männern dominiert und etwas weniger aktiv bei Gesetzesvorlagen und Anträgen als die anderen Oppositionsfraktionen. Thematisch setzt sie schwerpunktmäßig auf das Thema Ausländer und Zuwanderung.

Zu ähnlichen Ergebnissen waren Untersuchungen über die Arbeit der AfD in Landesparlamenten gekommen. Experten vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) hatten in einer Studie ebenfalls eine starke männliche Dominanz festgestellt. Der Frauenanteil in zehn untersuchten Fraktionen lag bei lediglich 14 Prozent. Als thematische Schwerpunkte machten die Forscher die Ausländer- und Migrationspolitik sowie innere Sicherheit fest.

"Bewegungsorientiert": AfD-Politiker Höcke in Chemnitz

Grundsätzlich identifizierten die Forscher zwei unterschiedliche Fraktionstypen. Einige seien eher parlamentsbezogen, andere eher "bewegungsorientiert". Der parlamentsbezogene Typ sei vorwiegend an einer konstruktiven Opposition orientiert, suche parlamentarische Anerkennung und wolle die parlamentarische Repräsentationslücke rechts von der Union nutzen.

Der eher bewegungsorientierte Fraktionstyp sehe die parlamentarischen Aktivitäten als einen Baustein, um die politische Kultur zu verändern - und neige "eher und stärker zu tabuverletzendem Verhalten". Besonders auffällig seien die Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Fraktionen.