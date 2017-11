Wer als Journalist über Parteitage berichten möchte, lässt sich akkreditieren. Ein üblicher Vorgang. Doch die AfD forderte den Zugriff auf sensible Daten. Nach Kritik wurde das Verfahren entschärft, doch es bleibt problematisch.

Von Patrick Gensing und Wolfgang Wichmann, tagesschau.de

Die AfD steht vor ihrem achten Bundesparteitag. Stattfinden soll er Anfang Dezember in Hannover. Ein Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung ist die Neuwahl des Bundesvorstands. Journalisten, die darüber berichten möchten, können sich noch bis zum 20. November für eine Akkreditierung über die Webseite der AfD anmelden.

Alles nichts Ungewöhnliches. Doch für ihren Parteitag in Hannover hat die AfD die Akkreditierungsregeln geändert. So forderte die Partei Medienvertreter dazu auf, der zusätzlichen Speicherung von "besonderen Daten" zuzustimmen. Eine Option, der Speicherung dieser Daten zu widersprechen, fehlte. In der Bestätigung zur Anmeldung wurde den Journalisten mitgeteilt:

Ich bin mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der vorstehenden personenbezogenen Daten sowie der besonderen Daten (§3 Abs. 9 BDSG, z.B. politische Meinungen) einverstanden. Meine Daten werden nur für die Zwecke der Arbeit der Partei erhoben, gespeichert und genutzt.

Unter Paragraf 3 Absatz 9 des Bundesdatenschutzgesetzes sind die "besonderen Daten" aufgelistet. Dazu zählen neben der politischen Meinung unter anderem Angaben zur religiösen Überzeugung oder dem Sexualleben. Warum wolle die AfD solche Daten zur "Arbeit der Partei" speichern?, fragten sich Journalisten. Und ist das rechtmäßig?