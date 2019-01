Bundesamt für IT-Sicherheit Was ist das BSI?

Nach der Veröffentlichung von Daten vieler Politiker wächst die Kritik an Innenminister und Behörden - unter anderem am BSI. Was genau ist das Bundesamt für IT-Sicherheit eigentlich? Und wo gibt es Probleme?

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) soll als zentraler Sicherheitsdienstleister des Bundes bei der Informationstechnik (IT) fungieren. Das BSI, gegründet im Jahr 1991, sitzt in Bonn und ist als Bundesoberbehörde dem Innenministerium zugeordnet. Das BSI verfügte im Jahr 2017 über einen Etat von 109.587.000 Euro; 841 Personen sind dort beschäftigt.